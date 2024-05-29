Here… موعد فتح باب تقديم رياض الأطفال 2024 حكومي ولغات والأوراق المطلوبة للتقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد فتح باب تقديم رياض الأطفال 2024 الحكومية واللغات عبر موقعها الرسمي، والذي من المقرر فتحه بداية من يوم السبت المقبل الموافق 1يونيو 2024 وعلى أن يتم غلق باب التسجيلات بنهاية آخر الشهر، ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات والتجهيزات للعام الدراسي الجديد، كما أوضحت الوزارة الأوراق والمستندات التي يتم إرفاقها على الموقع، وذلك تسهيلاً على أولياء الأمور.

رابط تقديم رياض الأطفال 2024

حددت الجهات المختصة موعد تقديم رياض الأطفال 2024 والذي من المفترض انطلاقه مع أول أيام شهر يونيو المقبل، كما أوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي بوابة مركز المعلومات أن سن التقديم للأطفال وهو 4 سنوات، وذلك من تاريخ أول شهر أكتوبر 2024 وحتى عمر 6 سنوات إلا يوم، كما أعلنت أن الأولوية ستكون للأكبر سناً وذلك طبقاً للإتاحة بكافة الإدارات التعليمية بالجمهورية على أن يتم التفاضل والاختيار إلكترونياً، ولقد يتم التسجيل في لمرحلة KG1 على النحو التالي:

التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

تسجيل الدخول على البوابة.

ادخال بيانات ولي أمر الطفل.

تدوين بيانات الطفل بشكل صحيح.

ارفاق المستندات المطلوبة.

النقر على خانة تقديم الطلب.

يمكن الاستعلام أيضاً عن النتيجة عبر نفس الموقع، وفي حالة قبول الطلب يتعين على ولي الأمر التوجه إلى مقر الحضانة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال 2024

تتمثل الأوراق المطلوبة التي حددتها الوزارة للتقديم في مرحلة Kg في النقاط الآتية: