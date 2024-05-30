تحديث واتساب عمر الذهبي والازرق مختلف عن قبل!!.. ولكن نكشف عن العيوب والمميزات

يتزايد البحث مؤخرا عن تحديث واتساب عمر والذي يشمل الكثير من المميزات، ويعتبر تطبيق الواتساب أكثر وسائل التواصل الاجتماعي إستخداما في العالم حاليا حيث يسهل التحدث مع العائلة والأصدقاء وزملاء العمل سواء بالرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، ويقوم التطبيق بإجراء تحديثات كل فترة لمعالجة المشاكل التي تواجه المستخدمين ولكن بالفترة الأخيرة ظهرت العديد من النسخ الغير رسمية من تطبيق الواتساب ولعل أبرزها هو واتساب عمر، ولذلك سوف نرصد لكم أهم المميزات والعيوب.

مميزات تحديث واتساب عمر

كما ذكرنا أنه يعتبر نسخة غير رسمية وليست مقدمة من التطبيق بل هم مصمم بواسطة مجموعة من الأشخاص حيث يضم مجموعة من المميزات والتي تتمثل فيما يلي:

إجراء المكالمات الهاتفية الصوتية مع الآخرين وكذلك عن طريق الفيديو.

كما يوفر إمكانية عدم حذف الرسائل بعد قيام الطرف الآخر بحذفها.

يتميز عن التطبيق الأصلي في إمكانية إرسال أكثر من 90 صورة في وقت واحد وكذلك الحال مع مقاطع الفيديو الكبيرة والتي لا يسمح التطبيق الأصلي بإرسالها.

كما تستطيع التأمين على محادثاتك مع الآخرين من خلال تفعيل الرقم السري أو بصمة الإصبع للحفاظ على الخصوصية.

تحميل الحالات بسهولة بالإضافة إلى تغيير الأيقونة الخاصة بالتطبيق.

يتوافر التحديث بألوان متعددة منها (الأخضر، العنابي، الأزرق، الوردي).

تخصيص وقت معين لإرسال الرسائل مع تحديد الوقت والتاريخ الذي ترغب في إرسالها فيه، بالإضافة إلى زيادة حجم الرسائل التي تستطيع مشاركتها عبر التطبيق.

عيوب تحديث واتساب عمر

على الرغم من المميزات الكثيرة الخاصة بتحديث واتساب عمر ولكن له بعض العيوب تتمثل فيما يلي: