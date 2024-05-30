اعرف الشروط .. التسجيل في دعم ساند للعاطلين عن العمل 1445 في السعودية

يبحث كافة المواطنين السعوديين العاطلين عن العمل عن برنامج دعم ساند، فقد أقامت حكومة المملكة العربية السعودية هذا الدعم، من أجل تقديم بعض المساعدة لمواطنها العاطلين عن العمل، بهدف توفير حياة أفضل لهم، ومساعدتهم على تخطي الصعوبات، والأزمات التي يمكن أن يمروا بها، فمن المعروف عن المملكة العربية السعودية أنها تقدم العديد من برامج الدعم، كما أنها تقدم المساعدة لمواطنيها، وهذا ما يميزها عن الكثير من الدول الأخرى.

برنامج دعم ساند للعاطلين عن العمل

برنامج دعم ساند للعاطلين عن العمل، هو برنامج أقامته الحكومة السعودية بهدف الإهتمام بالمواطنين، والأسر المقيمين في السعودية، حيث يعمل على تقديم دعم للعمال السعوديين، حين يعطلون عن العمل، بسبب ظروف ليس لهم دخل فيها، ويكون هذا الدعم دعم مادي يقدم بشكل شهري للمستفيدين من البرنامج، ويكون عن طريق جعل المستفيد يعمل في وظائف مختلفة، والإنتقال من وظيفة إلى أخرى، لكي يتمكن من مواصلة العيش.

خطوات التسجيل في برنامج دعم ساند للعاطلين عن العمل 1445

ويمكن بكل سهولة التسجيل في برنامج دعم ساند من خلال خطوات بسيطة، قد أعلنت عنها الحكومة السعودية، وتتمثل هذه الخطوات في:

قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية

ثم قم بالضغط على أيقونة الخدمات.

وبعدها قم بالضغط على أيقونة خدمات الأفراد، ثم أيقونة خدمة ساند.

ومن ثم قم بإختيار أيقونة صرف مستحقات تعطيل عن العمل.

ومن ثم أيقونة ابدأ الخدمة.

ثم سيكون عليك تسجيل الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد.

ومن ثم قم بإدخال رقم حسابك البنكي.

ثم قم بالضغط على أيقونة إرسال الطلب.

شروط الحصول على دعم ساند للعاطلين عن العمل

بما أن دعم ساند من أفضل أنواع الدعم التي قد وفرتها المملكة العربية السعودية من أجل المواطنين، فيبحث المواطنين عن شروط الحصول عليه، وهذه الشروط هي: