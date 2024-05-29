“وزارة المالية” استعلام رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة 2024 العراق

أصبح توزيع رواتب المتقاعدين في محافظات العراق، على وشك الإقتراب خاصة بعد تجهز وزارة المالية لتوزيع هذه الرواتب، فضلاً عن أن الرواتب تأتي بالزيادة السنوية التي تم التصديق عليها بشكل رسمي من قبل مجلس الوزراء وتبلغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، إضافة إلى أنها تمثل أهمية كبيرة للعديد من المواطنين المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، لكي يتم العمل على توزيعها مع بداية كل شهر ميلادي، ويمكنك الإطلاع على قيمة الراتب بالزيادة المقررة، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

ويمكن معرفة قيمة رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة البالغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة المالية الرسمي.

بعدها يتم تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

اختيار خدمة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق.

القيام بتسجيل كافة المعلومات الخاصة بالشخص المستفيد.

الضغط على زر “بحث” أو “عرض”.

لتقوم بمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالرواتب والزيادات المقررة.

إجراءات الإشتراك في هيئة التقاعد

ولكي تتمكن من الإشتراك في هيئة التقاعد الوطنية والحصول على الرواتب الشهرية المستحقة، لابد من انطباق الشروط الأتيه:-