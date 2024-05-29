الان ظهرت..نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 gizaedu.net عبر موقع البوابة الإلكترونية برقم الجلوس 

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة لعام 2024 الترم الثاني الدور الأول، والتى من المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات القادمة، وذلك، وفقًا لبيان من وزارة التربية والتعليم في محافظة الجيزة، فقد تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب ويجري حاليًا مراجعة الدرجات وتجميع الكشوفات النهائية لاحتساب نسب النجاح في المحافظة وترتيب الإدارات التعليمية. سيتم توضيح خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة، موقع “نتيجة ن”.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيرة 2024 ترم ثاني:

نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2024 في محافظة الجيزة تعد من أهم نتائج هذه المرحلة الدراسية، ويرجع ذلك إلى أن محافظة الجيزة تضم عددًا كبيرًا جدًا من طلاب الصف الثالث الإعدادي مقارنة بالمحافظات الأخرى، ففي الفصل الدراسي الثاني لعام 2024، بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة 191 ألف طالب وطالبة في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، لذلك، بدأت مراكز الكنترول عملية تصحيح أوراق الإجابات منذ اليوم الأول للامتحانات حتى تتمكن من الانتهاء من التصحيح وإعداد قوائم الطلاب الأوائل،و وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنه سيتم توزيع كشوف نتائج الشهادة الإعدادية على المدارس خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من اعتماد النتائج من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

خطوات الاستعلام نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة الجيزة2024:

من خلال موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تستطيع الحصول على نتيجته الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة باتباع الخطوات التالية: