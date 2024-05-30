شروط وخطوات استخراج تصريح دخول مكة 1445 قيمة مخالفة الدخول بدون تصريح

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، وبالتالي اقتراب أيضًا موسم الحج، قد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بالكشف عن خطوات استخراج تصريح دخول مكة لعام 1445، وقد قامت بهذا التصريح للحرص على منع التزاحم، من أجل الحفاظ على سلامة جميع المواطنين، والزوار أيضًا، ولذلك لن يسمح لأي شخص الدخول إلى مكة المكرمة بدون تصريح الدخول، وقد أوضحت الحكومة السعودية أيضًا، أنه يمكنك استخراج هذا التصريح إلكترونيًا.

خطوات استخراج تصريح دخول مكة 1445

هناك العديد من الأشخاص الذين يخططون إلى الذهاب إلى الحج هذا العام، وبعد منع الحكومة السعودية دخول مكة بدون تصريح، فيريدون استخراج تصريح الدخول بسرعة، ويكون ذلك عن طريق:

سجل الدخول أولًا على موقع الإلكتروني الرسمي الخاص منصة أبشر

ثم قم بالضغط على أيقونة الأفراد.

وبعدها قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم أيقونة خدمات أفراد الأسرة.

ومن صفحة خدمات أفراد الأسرة، يمكنك إختيار أيقونة تصريح دخول مكة.

وسوف يطلب منك الموقع إدخال بياناتك، قم بإدخالها بشكل دقيق.

ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.

شروط الحصول على تصريح دخول مكة 1445

وقد أوضحت حكومة المملكة العربية السعودية شروط الحصول على تصريح دخول مكة لعام 1445، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

يجب على المتقدم أثناء التقديم للحصول على تصريح دخول مكة أن يكون مقيم على الأراضي السعودية.

يجب أن يمتلك المتقدم شهادة إقامة سارية المفعول.

وفي حال كان المتقدم من العمالة المنزلية، يجب ألا يكون متغيب عن عمله.

مخالفة دخول مكة بدون تصريح لعام 1445

وقد أوضحت حكومة المملكة العربية السعودية قيمة مخالفة دخول مكة بدون تصريح لعام 1445، حيث قد أكدت على أنه سوف يتم تطبيق عقوبة الغرامة على أي شخص، سوف يتم رؤيته داخل مكة المكرمة، أو محطة قطار الحرمين، أو المنطقة المركزية، بدون تصريح الدخول، وقد تصل قيمة المخالفة إلى 10000 ريال سعودي، وبعد دفع الغرامة، سوف يتم ترحيل الزوار إلى بلادهم، ومنعهم من دخول المملكة العربية السعودية.