تنزيل قناة بطوط الجديد 2024 على القمر الصناعي بجودة هائلة

تعتبر قناة بطوط من أكثر القنوات الفضائية التي ازداد البحث عنها في الفترة الأخيرة، فضلاً عن أنها تقدم تجربة مميزة في إذاعتها للعديد من الأغاني الأكثر من رائعة والأناشيد الدينية المميزة، بالإضافة إلى الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي تكون بجودة عالية ودقة واضحة، كما أن للقناة تردد على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة بطوط 2024 على نايل سات

ولقناة بطوط تردد على الأقمار الصناعية التي من بينها النايل سات، وهي تأتي بجودة عالية وصورة واضحة، يمكنك مشاهدتها والاستمتاع بكافة ما تقدمه دون ملل، وفقًا للبيانات التالية:-

القمر الصناعية قناة بطوط فهو نايل سات.

التردد الجديد قناة بطوط يكون 11494.

استقطاب قناة بطوط يكون أفقي.

بينما معامل الترميز للقناة فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

نزل تردد قناة بطوط أطفال 2024 عرب سات

ويمكنك كذلك الإستمتاع بالمحتوى المميز التي تقدمه قناة بطوط أطفال على العرب سات، وذلك ما بين الأغاني والأناشيد الدينية والأفلام والمسلسلات الكرتونية، وغيرها من المحتوى الأخر الذي من رائع، كما في البيانات الأتيه:-

استقبل قناة بطوط الأن على القمر الصناعي عربسات.

والتردد الجديد لقناة بطوط يكون 11594.

استقطاب قناة بطوط أطفال فهو رأسي.

معامل الترميز الخاص بقناة بطوط يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

نزل قناة بطوط أطفال 2024 النايل سات والعرب سات

وهنا يمكنك تنزيل قناة بطوط أطفال الجديد على الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، كما يلي: –