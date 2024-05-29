“Link النتيجة” نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وبعد الانتهاء من عمليات التصحيح ومتابعة جميع النتائج بعناية، أكد على ضرورة التحلي بالصبر على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 وعدم التسرع فيها، وكذلك عدم الالتفات إلى الشائعات الناشئة عن النتيجة، وذكر عدة تقارير تظهر أن كانت عمليات التصحيح تسير على ما يرام وأن الاختبار الأولي للنتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 أظهر معدلات نجاح عالية في مواد الطلاب، وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم في بيان إن النتائج تم الانتهاء من العمليات اللازمة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

مؤخرًا وبعد بحث على Google في جميع محافظات مصر عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 أكدت وزارة التربية والتعليم الأزهر الشريف يحرص على اتباع أعلى معايير الدقة في عملية التصحيح، لضمان حقوق جميع الطلاب وتحقيق العدالة بينهم، كما أن التأخير في الإعلان عن النتائج يرجع إلى الحرص على مراجعة الأوراق بشكل دقيق لتجنب أي أخطاء قد تؤثر على مستقبل الطلاب.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية برقم الجلوس 2024

أتاح الازهر الشريف موقع الكتروني خاص به حتى يتمكن طلاب الشهادة الإعدادية من معرفة النتائج الخاصة بهم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

1- قم بالدخول علي الموقع الالكتروني الرسمي للأزهر الشريف.

2- قم بالضغط على أيقونة خدمات الأزهر الشريف.

3- قم باختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس 2024

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني فور إعلانها رسميا، من خلال الرابط التالي: الرابط

توزيع الدرجات النهائية للشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024

مادة أصول الدين هو: 100 درجة.

مادة اللغة العربية هو: 100 درجة.

مادة الرياضيات هو: 60 درجة.

مادة الفقه هو: 50 درجة.

مادة القرآن الكريم هو: 40 درجة.

مادة الدراسات الأجتماعية هو: 40 درجة.

مادة العلوم هو: 40 درجة

ما هو مجموع الشهاده الاعداديه الازهريه 2024

وحدد الأزهر الشريف مجموع الشهادة الإعدادية 2024 للترم الثاني بـ 245 درجة، على أن تكون النتيجة الإجمالية للشهادة 490 درجة