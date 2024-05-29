“لمحدودي الدخل” هاتف جديد من فيفو يذهل الجميع! إمكانيات هائلة بسعر أقل 5 آلاف جنيه

shehabelgobaryph2 تاريخ النشر
“لمحدودي الدخل” هاتف جديد من فيفو يذهل الجميع! إمكانيات هائلة بسعر أقل 5 آلاف جنيه

تحرص شركة فيفو ومنذ أول إصدار لها من الهواتف الذكية المحمولة أن تكون جميع منتجاتها تتصف بالجودة العالية والسعر الذي يتناسب مع جميع الطبقات الاجتماعية، وأيضاً قامت مؤخراً بإصدار هاتف ذكي جديد بمواصفات عالمية وسعر معقول، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن فيفو تطلق موبايل اقتصادي بمواصفات ممتازة.

مواصفات هاتف Vivo y36t

يشتمل هاتف Vivo y36t على كافة المواصفات التي يحتاج إليها الكثيرين في الهواتف المحمولة، وهي كما يلي:

اسم الهاتفVivo y36t
نوع الهاتفهاتف ذكي
نوع الشاشةIPS LCD
حجم الشاشة٦,٥ بوصة
معدل التحديث٦٠ هرتز في الثانية
نسبة سطوع الشاشة٦٠٠ شمعة
GPRSيدعم
Edgeيدعم
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
بلوتوثيدعم
واي فاييدعم
نوع المعالجمدياتك Heli G85
الرامات٦ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية١٢٨ جيجا بايت
سعة تخزين خارجيةيدعم
عدد الكاميراتاثنين
دقة الكاميرا الخلفية١٣ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية٥ ميجا بيكسل
سعة البطارية٥٠٠٠ ملي امبير
هاتف فيفو Vivo Y36t
هاتف فيفو Vivo Y36t

مميزات هاتف Vivo y36t

بعد معرفة المواصفات الرائعة التي يتميز بها ذلك الهاتف بحث الكثير أيضاً عن أهم مميزات ذلك الهاتف، وهي كما يلي:

  • حيث أن من أهم مميزاته أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦,٥ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية واضحة.
  • وأيضا تدعم شكل أنيق وشيك وعصري وألوان حديثة تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.
  • كذلك أيضاً تدعم بطارية قوية يمكنها أن تعمل لفترة طويلة دون الحاجة إلى شحن، وكذلك أيضاً تدعم شاحن قوي لشحن البطارية في وقت قصير.
  • وأيضا تدعم ذاكرة تخزين داخلية كبيرة يمكنك تحميل البرامج والموسيقى دون عناء.
  • كذلك أيضاً تدعم صوت نقي، وكاميرات خلفية وامامية ذات جودة وكفاءة عالية.

سعر هاتف Vivo y36t

  • أما عن سعر ذلك الهاتف فهو يعد من أهم مميزاته وذلك لأنه يباع بسعر مناسب جداً للإمكانيات الرائعة التي يدعمها.
  • حيث يباع ذلك الهاتف مقابل سعر ٤,٩٤٨ جنيه مصري في الأسواق المصرية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
shehabelgobaryph2

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“توزيع 17 مليون دينار فوري مصرف الرافدين“.. مفاجأة سارة يعلنها “مصرف الرافدين” لهذه الفئات من الموظفين!!!
إنضم لقناتنا على تيليجرام