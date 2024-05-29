“لمحدودي الدخل” هاتف جديد من فيفو يذهل الجميع! إمكانيات هائلة بسعر أقل 5 آلاف جنيه

تحرص شركة فيفو ومنذ أول إصدار لها من الهواتف الذكية المحمولة أن تكون جميع منتجاتها تتصف بالجودة العالية والسعر الذي يتناسب مع جميع الطبقات الاجتماعية، وأيضاً قامت مؤخراً بإصدار هاتف ذكي جديد بمواصفات عالمية وسعر معقول، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن فيفو تطلق موبايل اقتصادي بمواصفات ممتازة.

مواصفات هاتف Vivo y36t

يشتمل هاتف Vivo y36t على كافة المواصفات التي يحتاج إليها الكثيرين في الهواتف المحمولة، وهي كما يلي:

اسم الهاتف Vivo y36t نوع الهاتف هاتف ذكي نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة ٦,٥ بوصة معدل التحديث ٦٠ هرتز في الثانية نسبة سطوع الشاشة ٦٠٠ شمعة GPRS يدعم Edge يدعم عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM بلوتوث يدعم واي فاي يدعم نوع المعالج مدياتك Heli G85 الرامات ٦ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ١٢٨ جيجا بايت سعة تخزين خارجية يدعم عدد الكاميرات اثنين دقة الكاميرا الخلفية ١٣ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٥ ميجا بيكسل سعة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير

مميزات هاتف Vivo y36t

بعد معرفة المواصفات الرائعة التي يتميز بها ذلك الهاتف بحث الكثير أيضاً عن أهم مميزات ذلك الهاتف، وهي كما يلي:

حيث أن من أهم مميزاته أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦,٥ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية واضحة.

وأيضا تدعم شكل أنيق وشيك وعصري وألوان حديثة تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.

كذلك أيضاً تدعم بطارية قوية يمكنها أن تعمل لفترة طويلة دون الحاجة إلى شحن، وكذلك أيضاً تدعم شاحن قوي لشحن البطارية في وقت قصير.

وأيضا تدعم ذاكرة تخزين داخلية كبيرة يمكنك تحميل البرامج والموسيقى دون عناء.

كذلك أيضاً تدعم صوت نقي، وكاميرات خلفية وامامية ذات جودة وكفاءة عالية.

سعر هاتف Vivo y36t