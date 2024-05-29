مبروك النجاح! استعلم الآن عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق!

أكدت وزارة التربية بالعراق أنه تم تدشين رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في جميع محافظات الدولة، كما أفصحت بأن لم يتبق سوى بعض الأيام البسيطة على الانتهاء من اعمال تصحيح ورصد درجات الطلاب، وعليه تولي الوزارة اهتماما كبيرًا بهذه العملية حيث يتم مراجعة أوراق الطلاب بدقة ومن ثم سيتم الإعلان النهائي عن النتائج.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

أفصحت وزارة التربية بالعراق على ضرورة الانتقال إلى رابط منصة الوزارة الرسمية على الإنترنت من أجل الاطلاع على الكشوفات التي تضم أسماء الطلاب والدرجات النهائية التي حصلوا عليها، وجدير بالذكر أن يمكن التعرف على نتائج الطلاب في جميع مدارس الدولة:

أولًا ينبغي التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية من هنا.

بعد ذلك يجب إدراج رمز التحقق المرئي الواضح أمامك على الشاشة في مكانه الصحيح.

وعليه يحدد المستعلم المحافظة التابع لها الطالب وأيضًا المرحلة الدراسية.

في هذه الخطوة يتم إدراج جميع التفاصيل الشخصية الخاصة بالطالب مع التأكد من صحتها.

أخيرًا يتم الضغط على خيار الاستعلام ثم الانتظار حتى تحميل الكشف والاطلاع على أسماء الناجحين والدرجات التي حصلوا عليها.

الاعتراض على نتائج الثالث متوسط

تمكنت وزارة التربية والتعليم بالعراق من إتاحة الفرصة أمام الطلاب ممن تضرروا من النتائج، وذلك بناءً على اتباع الخطوات التالية: