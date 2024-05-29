«مبروك للناجحين» لينك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم 2024 عبر البوابة الإلكترونية

قام رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالكشف عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم 2024 بجميع محافظات الجمهورية، والتي من المقرر إعلانها خلال اللحظات القادمة، وإضافة إلى ذلك قامت مشيخة الأزهر الشريف بإتاحة خدمة الاستعلام عن النتائج عبر بوابة الأزهر الشريف، ويأتي ذلك من منطلق التسهيلات والتيسيرات التي وفرتها الهيئة المختصة لأولياء أمور الطلاب.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم 2024

أتاحت الجهات المعنية خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برقم الجلوس والاسم 2024 من خلال المنصة الإلكترونية بوابة الأزهر الشريف، حيث حرصت الهيئة على نشر جميع النتائج بكافة القطاعات الأزهرية على تلك المنصة، وذلك للتسهيل والتيسير على الطلاب، ولقد تتمثل خطوات الاستعلام عن ذلك في النقاط الآتية:

التوجه إلى بوابة الأزهر الشريف أو الانتقال مباشرة إلى موقع نتيجة نت .

تحديد خيار نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية.

اختيار اسم المعهد الذي ينتمي الطالب له.

كتابة رقم الجلوس والاسم في الحقل المناسب لهم.

الضغط على أيقونة الاستعلام، والانتظار قليلاً حتى عرض النتيجة على الشاشة أمامك.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي الابتدائي من أداء اختبارات الترم الثاني منذ يوم 21 مايو 2024، فلقد أعلنت الإدارات التعليمية انتهائها من تصحيح الإجابات وجاري العمل الآن على رفع كشوفات نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية عبر البوابة الإلكترونية، حيث شدد رئيس القطاع على جميع رؤساء الكنترول بالمعاهد الأزهرية القيام بعمليتي التصحيح والمراجعة بشكل أسرع مع مراعاة إعطاء كل طالب حقه عند رصد الدرجات النهائية للفصل الدراسي الثاني، ومن الجدير بالذكر صرح شيخ الأزهر الشريف بأنه سيتم تتويج وتكريم الحاصلين على المراكز الأولى بامتحانات نهاية العام، حيث يتم منحهم جوائز قيمة وذلك لتشجيعهم على مواصلة التفوق في دراستهم.