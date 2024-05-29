“العيد احلى مع لولو”.. استقبل تردد قناة وناسة الجديد 2024 وخلي عيالك فرحانيين طول اليوم مع اغاني لولو

تردد قناة وناسة الجديد 2024، يمكنك الآن استقبال تردد قناة وناسة الجديد 2024 التي تعد واحدة من أشهر قنوات الاطفال على الاقمار الصناعية، حيث تقوم قناة وناسة على مدار الساعة بعرض مجموعة من الاغاني الحصرية التي تقدمها الرسوم المتحركة ذات الالوان الجذابة التي يعشقها الاطفال من عمر شهور وحتى سبعة اعوام، حيث تعرض قناة وناسة محتوى امن ولا يحتوي على أي مشاهد خارجة أو مسيئة، واليكم طريقة تنزيل تردد قناة وناسة 2024 على جهاز الريسيفر.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

يبحث الالاف من الاطفال واولياء الامور عن تردد قناة وناسة الجديد 2024 التي تعد من القنوات المجانية التي تعمل على مدار الساعة، وتسعى القناة من خلال الاغاني التي تعرضها لتعليم الاطفال الصفات الايجابية والاخلاقيات الحميدة مثل:”الحرص على النظافة الشخصية، الاهتمام بنظافة الاسنان، مساعدة الغير، الشجاعة وحب الاصدقاء،….”، ولعل من الابرز الشخصيات الكرتونية التي ارتبطت بالقناة ويحبها الاطفال “لولو”، ويحاول الاطفال تقليد كافة تصرفاتها، واليكم احدث تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات وعرب سات:

تردد قناة وناسة 2024 على نايل سات

التردد: 11470.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

خطوات تنزيل تردد قناة وناسة 2024

واليكم خطوات تنزيل قناة وناسة 2024 على جهاز الريسيفر في أقل من دقيقة ليستمتع اطفالك بمشاهدة ما يعرض على تلك القناة: