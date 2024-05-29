بشري سارة.. رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر.. اليكم الرابط الرسمي

بعد إتمام عملية التصحيح والتدقيق في الكنترولات بجميع محافظات العراق الأسبوع الماضي، يواصل آلاف الطلاب والطالبات البحث عن نتائج الامتحانات البكالوريا لعام 2024، في هذا السياق، سوف نقدم لكم مراحل الاستعلام عن نتائج الامتحانات البكالوريا للعام 2024 الدور الأول عبر موقعنا البديل، فقط تابعونا.

سحب استدعاء الباكلوريا

بدءا من الخميس التاسع من شهر مايو، انطلقت عملية سحب استدعاءات امتحانات البكالوريا في الجزائر، ومن المتوقع أن تستمر هذه العملية حتى الثالث عشر من يونيو عام 2024،يذكر أن استدعاءات البكالوريا تقسم إلى نوعين، النوع الأول يتعلق بالمترشحين الأحرار لامتحانات البيام والبكالوريا، والتي يمكن سحبها من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر، أما النوع الثاني، فيتعلق بالمترشحين المسجلين عبر الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، حيث يمكن سحبها من خلال حساب فضاء الأولياء أو من خلال مديري المؤسسات التربوية.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا

يسر وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن تعلن عن إتاحة فرصة التحقق من نتائج امتحانات البكالوريا في الجزائر لعام 2024 يمكنكم الآن الوصول إلى نتائج البكالوريا عبر زيارة موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك بالنقر على الرابط المرفق، وللقيام بعملية الاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر لعام 2024، يرجى اتباع الخطوات التالية: