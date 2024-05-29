“هٌـــنا” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة والجيزة 2024 الترم الثاني برقم الجلوس عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

منذ أيام أنتهى طلاب الصف الثالث الاعدادي في جميع المحافظات من أداء الامتحانات الخاصة بهم بل وبدأت بعض المحافظات بالإعلان عن النتيجة، ويبحث الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة والجيزة 2024 الترم الثاني حيث تعتبر تلك المحافظات هي الأكبر على مستوى الجمهورية، ومن الجدير بالذكر أن نتيجة الاعدادية يتم إعلانها لكل محافظة على حدة حيث تُنهي كل مديرية أعمال التصحيح لدفاتر الإجابات الخاصة بالطلاب من خلال مراكز التصحيح التابعة لها على مستوى كافة الإدارات التعليمية، ومن هنا سنطلعكم على كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة من الموعد والرابط الإلكتروني المخصص للإعلان عن النتائج.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة والجيزة 2024

أيام قليلة تفصلنا وإياكم على إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة والجيزة 2024 الترم الثاني وذلك حيث انتهت مديرية التربية والتعليم بكلا المحافظتين من أعمال التدقيق والتصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وجاري العمل في الوقت الحالي على إعداد كشوفات بدرجات الطلاب للعرض على السيد المحافظ لاعتمادها، ومن المقرر أن تُعلن النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة وبحد أقصى الأسبوع القادم، ومن الجدير بالذكر أنه بعد اعتماد النتائج وإعلان نسبة نجاح الطلاب يتم تكريم الطلبة الأوائل للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023/2024 ثم بعد ذلك يتم رفع النتيجة عبر مواقع مديرية التربية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة والجيزة الترم الثاني

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة والجيزة 2024 الترم الثاني من خلال الخطوات البسيطة التالية:-