“أنبوبة البوتجاز بكام؟” حقيقة ارتفاع سعر البنزين اليوم فى مصر 2024 مرة أخرى الأربعاء 2024/5/29

انتشرت بعض الشائعات التي تدور حول سعر البنزين اليوم فى مصر 2024 على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصاب ذلك الأمر المواطنين بعض الذعر والقلق، لذا قامت الهيئة المختصة بالتعقيب فوراً على هذا الخبر، بأنه لا حقيقة لما تم تداوله مؤخراً بشأن زيادة الأسعار مرة أخرى، فمن المعلوم أنه تم رفع سعر البنزين والسولار آخر مرة في شهر مارس الماضي من قِبل لجنة التسعير المختصة.

سعر البنزين اليوم فى مصر 2024

طبقاً للجنة التسعير فإن سعر البنزين اليوم في مصر 2024 لم يتم زيادته منذ آخر اجتماع تم انعقاده بهذا الشأن، والذي كان في نهاية مارس الماضي، ووفقاً لما أقرته اللجنة فلقد بلغ سعر لتر البنزين 10 جنيهات، حيث بلغت الزيادة جنيه واحد للتر، ومن ناحية أخرى فلقد قامت الدولة باستيراد شحنات وقود من الخارج بنحو 2 مليار دولار وذلك خلال شهري يناير وفبراير فقط، فبسبب التوتر القائم في منطقة البحر الأحمر ارتفعت قيمة الواردات بنسبة تتراوح بين 7-10%، كما شهد سعر طن النفط ارتفاعاً بنحو 6 آلاف جنيهاً.

أسعار الوقود اليوم

أكد مصدر موثوق بأنه لا يوجد أي زيادة جديدة بمشتقات البنزين كلها خلال الفترة الأخيرة، كما شدد المسؤول على جميع السائقين بضرورة الالتزام بسعر التعريفة المحددة، وإلا فإنه سيتم إخضاع الغير الملتزم إلى عقوبات صارمة، ولقد جاءت أسعار الوقود اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024 كالتالي: