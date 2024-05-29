خصومات 50%… عروض كارفور اليوم في مصر علي جميع الاجهزة الكهربائية

في الساعات الأخيرة، شهدت عمليات البحث من قبل المواطنين ازدياد كبيرا لمعرفة اخر عروض كارفور اليوم في مصر، تعمل فروع كارفور حاليا على توفير مجموعة واسعة من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بهدف مساعدة الأسر المصرية في تلبية احتياجاتها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتشمل عروض كارفور العديد من الخصومات والتخفيضات على مجموعة كبيرة من السلع والمنتجات مع التركيز بشكل خاص على الأصناف المنزلية، تتضمن العروض التي يقدمها كارفور تخفيضات مميزة جدا على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات، وسوف نستعرض في هذا المقال عروض كارفور اليوم في مصر على جميع الفئات الرئيسية من السلع والمنتجات.

عروض كارفور اليوم في مصر

يثير الكثير من المستهلكين والمستثمرين اهتمامهم وفضولهم لمعرفة آخر عروض كارفور في مصر، وقد أعلنت شركة كارفور عن توفير مجموعة من العروض والخصومات وأكدت الشركة أن هذه العروض والخصومات ستكون متاحة في جميع فروع كارفور في جميع المحافظات.

عروض كارفور على الاجهزة

من بين أبرز العروض التي أعلنت عنها كارفور على الشاشات يأتي تلفزيون ال إي دي من سامسونج بقياس 58 بوصة بخصم يصل إلى 36٪ بسعر 20899 جنيها بدلا من 32999 جنيها مصريا.

كما أعلنت عن تلفزيون آخر من سامسونج بقياس 65 بوصة بخصم 21٪ بسعر 25999 جنيهًا بدلا من 32999 جنيها مصريا.

بالإضافة إلى شاشة تلفزيون ال إي دي من فريش بقياس 43 بوصة بخصم 29٪ بسعر 11999 جنيه بدلا من 16999 جنيها مصريا.

وتتضمن العروض أيضا لاب توب من لينوفو فلكس بخصم 18٪ بسعر 29399 جنيها بدلا من 35999 جنيها مصريا.

وتلفزيون آخر من سامسونج بقياس 55 بوصة بخصم 35٪ بسعر 19499 جنيهًا بدلا من 29999 جنيها مصريا.