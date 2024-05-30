متاح ومباشر.. رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول في عموم محافظات العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي

رابط نتائج الثالث متوسط 2024، تستعد وزارة التربية العراقية لتفعيل رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول في عموم محافظات العراق عبر موقعها الرسمي، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد الدرجات في كافة الكنترولات، حيث من المتوقع أن تعلن نتائج الثالث متوسط 2024 قبل حلول عيد الاضحى المبارك ليطمئن الطلاب على درجاتهم ومجموعهم، واليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم فور الاعلان عنها.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024

وعبر رابط نتائج الثالث متوسط 2024 سيتم رفع النتائج عليه بشكل الكتروني ليتم الطلاب من معرفة مجموعهم بعد أن يتم اعتماد النتيجة رسميا، وحاليا يعيش الطلاب اجواء من القلق والتوتر في انتظار الاعلان عن النتيجة والدرجات الخاصة بكل مادة، علما بأن امتحانات تلك المرحلة ستنتهي في اليوم الخامس من شهر يونيو القادم، وحتى الآن لم تستقبل الوزارة أي شكوى تفيد بصعوبة اسئلة الامتحانات التي كانت في مستوى الطالب المتوسط، واليكم طريقة استخراج النتيجة فور الاعلان عنها:

الولوج إلى المنصة الرسمية لوزارة التربية في العراق.

اختر خيار الخدمات الالكترونية، ومنها اضغط على نتائج الطلاب.

حدد الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2024.

حدد نتائج الدور الاول.

الآن ادخل الرقم الامتحاني للطالب، والنقر على زر عرض أو زر الاستعلام.

الانتظار إلى ثوان حتى يتم تحميل النتيجة.

ستظهر لك امام عينك درجاتك في كل المواد.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم

كذلك يمكنك استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم والكشوف الخاصة بها من خلال زيارة موقع نتائجنا الوزاري، وبذلك ستقوم بتحميل كشوف النتائج على جهازك، وبعدها قم بالبحث عن اسمك لتجد امامه درجات في كل المواد، وكذلك مجموعك الكلي، وكما يمكنك ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.

عبر زيارة رابط نتائج الثالث متوسط 2024 الذي دشنته وزارة التربية العراقية يمكنك الاستعلام عن نتيجتك ودرجات في كل المواد بشكل رسمي بعد الانتهاء من اعمال التصحيح، حيث ستعلن النتيجة مع حلول منتصف شهر يونيو القادم في كافة المحافظات عبر المواقع الرسمي، كما ستتوافر كشوف النتيجة في المدارس.