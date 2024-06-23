التربية تعلن.. رابط استعلام نتائج الثالث متوسط بالعراق عبر موقع نتائجنا

تعد مرحلة الثالث المتوسط بالدولة العراقية من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطالب، فهي تقوم بتحديد مستقبله سواء المهني أو العملي، فهي تحدد بأي كلية سوف يلتحق، لذلك جميع الطلاب وأولياء أمورهم يبحثون عن رابط استعلام نتائج الثالث متوسط بالعراق منذ إنتهاء الطلاب من اختباراتهم النهائية، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

رابط استعلام نتائج الثالث متوسط بالعراق

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بإطلاق رابط استعلام نتائج الثالث متوسط بالعراق، بالإضافة إلى توضيح خطوات الاستعلام، حتى يستطيع جميع الطلاب الحصول على نتائجهم بكل سهولة عقب الإعلان عنها مباشرة، وفيما يلي نوضح لكم خطوات الاستعلام:

الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية.

أو قم بالدخول الا موقع نتائجنا.

قم بتحديد العام الدراسي الحالي 2024.

اختر المحافظة الذي ينتمي إليها الطالب.

ادخل البيانات المطلوبة مثل الرقم الإمتحاني الخاص بالطالب واسمه الرباعي في المكان المحدد له.

الضغط على زر عرض النتيجة.

وفي بضعة ثواني سوف تظهر النتيجة أمامك على الشاشة.

كيفية الاعتراض على نتائج الثالث متوسط بالعراق

وعندما يقوم الطالب بالاستعلام عن نتيجته وتصبح غير مرضية له يمكنه تقديم اعتراض عليها وهذا ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية، وفيما يلي نوضح لكم كيفية الاعتراض على نتائج الثالث متوسط بالعراق: