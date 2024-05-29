pdf الآن… نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024 الدور الاول عبر موقع نتائجنا

نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024 ، في الساعات الأخيرة من مساء أمس الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من مايو الجاري أعلنت محافظة ديالى عن نشر نتائج الدور الأول للصف السادس الابتدائي في العراق عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال إدخال اسمهم والرقم الامتحاني هذا الإعلان أثار حالة من الترقب والانتظار بين آلاف الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات العراقية التي لم تعلن نتائجها

بعد منذ إعلان محافظة ديالى عن رفع النتائج شهد الموقع الإلكتروني نتائجنا تزايداً كبيرا في عدد الزيارات والبحث عن الروابط المباشرة للوصول إلى النتائج، الطلاب وأولياء الأمور من المحافظات الأخرى يترقبون بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج محافظاتهم، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي تمثلها هذه المرحلة التعليمية في حياتهم الأكاديمية.

نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024

وزارة التربية والتعليم قد قامت بتوفير رابط لموقعها الإلكتروني على الإنترنت وذلك ليتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم وتحميلها، يتوفر الآن نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024 في جميع المحافظات، ويمكن الوصول إليها عبر الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت. أو يمكن الانتقال مباشرة إلى موقع نتائجنا الوزاري. اختر خيار نتائج مرحلة السادس الابتدائي. حدد اسم المحافظة التي تنتمي إليها الإدارة التعليمية. اختر نتائج الدور الأول ومن ثم اضغط على زر التنزيل. ستظهر النتائج في شكل ملف PDF ويمكن البحث فيه عن نتيجتك باستخدام الاسم ورقم المقعد.

رابط نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال موقعها الإلكتروني أنها تعمل بجدية على إنها إجراءات الإعلان النهائي لنتائج طلاب الصف السادس الابتدائي، وقد أتم الطلاب فترة اختبارات العام الدراسي الحالي منذ الأسبوع الماضي ومنذ ذلك الحين، قامت الوزارة بمتابعة عمليات التصحيح والمراجعة بشكل دقيق ومستمر بالتعاون مع الجهات المختصة.

يسعى الوزارة إلى نشر نتائج الطلاب بشكل شفاف وفقا للخطة الزمنية المحددة سلفا وقد أشار الدكتور إبراهيم نامس الجبوري إلى أن عملية التصحيح والمراجعة تمت بكل دقة وشفافية مؤكدا على جهود الوزارة في ضمان الدقة والمصداقية في عملية نشر النتائج.