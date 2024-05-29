اكتشف الأداء الفائق مع Oppo A78: تصميم أنيق كاميرا مذهلة وبطارية تدوم طويلاً!

هاتف Oppo A78 يعد ثورة في عالم الهواتف الذكية، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي، مع شاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة، معالج Snapdragon 680 4G، وبطارية تدوم طويلاً، يوفر هذا الهاتف تجربة استخدام متميزة لجميع المستخدمين.

مواصفات الهاتف

المعالج Snapdragon 680 4G الشاشة 6.43 بوصة AMOLED الكاميرا الخلفية 50+2 ميجابكسل الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل التخزين / الرام 128/256 جيجا مع 8 جيجا رام البطارية 5000 مللي أمبير نظام التشغيل اندرويد 13

المميزات

شاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة توفر ألوانًا زاهية وتباينًا عاليًا. معالج Snapdragon 680 4G يضمن أداءً سلسًا وفعالًا. كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل لصور واضحة ومفصلة. بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدوم طويلاً. تصميم أنيق مع خامات عالية الجودة. ذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجا بايت. دعم الدفع اللاتلامسي عبر NFC. مقاومة لقطرات الماء والغبار بشهادة IP54. نظام التشغيل اندرويد 13 الحديث والمتطور. شحن سريع بقوة 67 واط.

العيوب

لا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. الشاشة لا تدعم معدل تحديث أعلى من 90Hz. لا يوجد مثبت بصري في الكاميرا. الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل قد لا تكون الأفضل في فئتها. لا يدعم الشحن اللاسلكي. لا يأتي مع سماعات أذن في العلبة. لا يدعم تسجيل الفيديو بجودة 4K. الإصدار الأساسي يأتي بذاكرة 128 جيجا بايت فقط.

Oppo A78 يمثل خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن هاتف ذكي يجمع بين الأناقة والأداء العالي. مع مميزاته المتعددة وتصميمه الجذاب، يقدم تجربة مستخدم رائعة، مع الأخذ في الاعتبار بعض العيوب التي قد لا تؤثر على الأداء العام للهاتف.