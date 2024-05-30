الكشوفات pdf أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق اعرف هتقبض ولا لا

يتطلع جميع المواطنين المقيمين في العراق إلى معرفة أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024، وذلك بسبب أن الوجبة الأخيرة من أشكال الدعم، التي أقامتها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في العراق، من أجل تقديم الدعم إلى مواطنيها الذين بحاجة إلى الدعم، ومساعدتهم في مواجهة الأزمة الإقتصادية، وغلاء الأسعار، ومساعدتهم في التغلب على الظروف المعيشية الصعبة، وقد أعلنت بالفعل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن أسماء الوجبة الأخيرة لعام 2024.

كيفية الإستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 العراق

لقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية عن أنه يمكنك الإستعلام إلكترونيًا بكل سهولة، عن أسماء الدفعة الأخيرة للرعاية الإجتماعية لعام 2024، عن طريق:

قم أولًا تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب منصة مظلتي

قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ومن قائمة الخدمات الإلكترونية، قم بالضغط على أيقونة خدمة الرعاية.

ثم قم بإدخال رقم الدفعة التي تريد التقديم عليها.

ثم قم بالضغط على أيقونة الإستعلام.

وبعدها ستظهر أمامك صفحة تحتوي على كشف بالمحافظة التي يتبع لها المتقدم.

شروط الحصول على الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

هناك بعض الشروط المحددة من قبل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية من أجل الحصول على الوجبة الأخيرة لعام 2024، وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، والمنشأ.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن ال 18 عام، وألا يتجاوز عمره ال 60 عام.

وفي حالة كانت المتقدمة امرأة فيجب ألا يقل عمرها عن ال 15 عام، وألا يتجاوز عمرها ال 55 عام.

يجب ألا يمتلك المتقدم أي منشآت بإسمه.

الفئات المستحقة للحصول على الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

وبالطبع قد حددت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية فئة معينة من المواطنين، التي تستحق الحصول على الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة، وهذه الفئة هي: