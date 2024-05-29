خطوات التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي مايو 2024 وخطوات الاستعلام عن المعاش 

برنامج تكافل وكرامة هو مبادرة اجتماعية أطلقتها الحكومة المصرية لدعم الأسر الفقيرة والفئات المستحقة من خلال تقديم مساعدات مالية شهرية حيث يهدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة وضمان وصول الدعم إلى من هم في أمس الحاجة إليه في هذا الدليل سنوضح خطوات التسجيل في البرنامج باستخدام الرقم القومي وطريقة الاستعلام عن المعاش.

قم بزيارة الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامتك يمكن العثور على الوحدات الاجتماعية في كل منطقة وهي المسؤولة عن إدارة عمليات التسجيل والتحقق من البيانات.

عند زيارة الوحدة الاجتماعية وتأكد من إحضار المستندات التالية بطاقة الرقم القومي للأفراد البالغين (سارية) و إحضار شهادات الميلاد للأطفال (مميكنة) وصور من شهادات الزواج أو الطلاق وإحضار صور من إيصالات الكهرباء أو المياه لإثبات محل السكن.

شهادة طبية للحالات الخاصة أو المعاقين (إذا كان ذلك ينطبق).

مستندات تثبت الحالة التعليمية للأبناء (شهادات دراسية).

قم بملء استمارة التسجيل المتاحة في الوحدة الاجتماعية بالمعلومات الصحيحة والدقيقة.

سيتم مراجعة وتحقق البيانات المقدمة من خلال الجهات المختصة قد يتم إجراء زيارات ميدانية للتأكد من صحة المعلومات المقدمة.