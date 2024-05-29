خطوات التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي مايو 2024 وخطوات الاستعلام عن المعاش 

برنامج تكافل وكرامة هو مبادرة اجتماعية أطلقتها الحكومة المصرية لدعم الأسر الفقيرة والفئات المستحقة من خلال تقديم مساعدات مالية شهرية حيث يهدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة وضمان وصول الدعم إلى من هم في أمس الحاجة إليه في هذا الدليل سنوضح خطوات التسجيل في البرنامج باستخدام الرقم القومي وطريقة الاستعلام عن المعاش.
خطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة
- قم بزيارة الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامتك يمكن العثور على الوحدات الاجتماعية في كل منطقة وهي المسؤولة عن إدارة عمليات التسجيل والتحقق من البيانات.
- عند زيارة الوحدة الاجتماعية وتأكد من إحضار المستندات التالية بطاقة الرقم القومي للأفراد البالغين (سارية) و إحضار شهادات الميلاد للأطفال (مميكنة) وصور من شهادات الزواج أو الطلاق وإحضار صور من إيصالات الكهرباء أو المياه لإثبات محل السكن.
- شهادة طبية للحالات الخاصة أو المعاقين (إذا كان ذلك ينطبق).
- مستندات تثبت الحالة التعليمية للأبناء (شهادات دراسية).
- قم بملء استمارة التسجيل المتاحة في الوحدة الاجتماعية بالمعلومات الصحيحة والدقيقة.
- سيتم مراجعة وتحقق البيانات المقدمة من خلال الجهات المختصة قد يتم إجراء زيارات ميدانية للتأكد من صحة المعلومات المقدمة.
- في حال قبول طلبك سيتم إصدار بطاقة ذكية حتى يتم استلام المعاش الشهري كما يمكن استخدام هذه البطاقة في ماكينات الصراف الآلي لاستلام المبلغ المستحق.
طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
- قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي الدخول إلى الموقع اضغط هنا
- اختر الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من القائمة المتاحة على الموقع.
- أدخل الرقم القومي الخاص بك في الحقل المخصص ثم اضغط على زر استعلام.
- ستظهر نتيجة الاستعلام والتي تتضمن معلومات حول حالة طلبك ومواعيد صرف المعاش إذا كان الطلب مقبولاً.