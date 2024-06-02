واتساب بلس بتحديــث مثير (ضد الحظــر).. اضافات غير عادية مش موجودة في العادي!!

من أبرز التطبيقات التي يتم البحث عنها حاليا من جميع مستخدمي تطبيقات الدردشة هو تطبيق واتساب بلس، وذلك نظرا لما يمتلكه هذا التحديث من مميزات يتحاكى عنها الكثير الذين يعتمدون عليه بشكل رئيسى في حياتهم اليومية والعملية، ولهذا وجدنا التساؤل يتزايد حول مميزات هذا التطبيق وهل هو آمن في الاستخدام مثل التطبيق الرسمي أم لا، وهذا ما سنقوم بالرد عليه خلال سطور هذا المقال فتابعوا معنا.

مميزات واتساب بلس

يعتبر تطبيق واتساب بلس من أكثر التطبيقات التي حصلت على نسبة إهتمام كبيرة خلال الآونة الأخيرة، وذلك لأنه يتمتع بمميزات عديدة جعلته الأقوى بين باقي التطبيقات، ومن أهم هذه المميزات ما يلي:

يمنحك تطبيق واتساب بلس إمكانية تفعيل وضع الشبح، والذي يتيح لك قراءة الرسائل ومشاهدة الحالة دون علم صاحبها.

كما يمنحك أيضا القدرة على فصل الانترنت عن هذا التطبيق دون باقي التطبيقات الأخرى، إذا كنت لا ترغب في الدردشة مع أحد أصدقائك على هذا التطبيق.

هذا التطبيق يمكن من خلاله أن تقوم بإلغاء آخر ظهور لك وإلغاء متصل الآن وجاري الكتابة وجاري تسجيل مقطع صوتي.

كما يمكنك من خلاله أيضا ارسال عدد 300 رسالة إلى 300 شخص في آن واحد.

يقوم هذا التطبيق بإرسال الملفات والصور والفيديوهات بجودة عالية.

هل تطبيق واتساب بلس آمن

سؤال يتكرر بشكل يومي، حيث يرغب الكثير في تنزيل هذا التطبيق ولكن يتخوف البعض من عدم أمان هذا التطبيق، ويرجع ذلك إلى أن تطبيق واتساب بلس تم تحديثه من قبل جهة ثالثة غير الشركة الخاصة بـواتساب الرسمي، مما يجعله غير آمن ولذلك فهو غير موجود بشكل رسمي على متجر التطبيقات مثل الواتساب الأخضر الأصلي، كما يمكن إختراقه بسهولة وتعرض الحساب للحظر بدون أي أسباب وبدون أي مقدمات، ولهذا ينصح باستخدام الواتساب الأصلي لما يمتلكه هذا التطبيق من صفة الأمان على مستخدميه.