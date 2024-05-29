هاتف Realme Note 50: الجوهرة الاقتصادية من ريلمي بمواصفات متقدمة وسعر مغري

bdalhady تاريخ النشر
هاتف Realme Note 50: الجوهرة الاقتصادية من ريلمي بمواصفات متقدمة وسعر مغري

يعتبر هاتف Realme Note 50 من أرخص هواتف ريلمي المتاحة للبيع، ومع ذلك، يأتي بتصميم شيك يشبه هواتف الآيفون، تتميز شاشته بحجم 6.74 بوصة ومعدل تحديث 90Hz، مما يوفر تجربة مرئية سلسة، دعونا نستعرض المواصفات الكاملة لهذا الهاتف.

مواصفات هاتف Realme Note 50

المعالجUnisoc Tiger T612 (ثماني النواة) بتقنية 12 نانومتر
الذاكرة العشوائية (RAM)4 جيجابايت
الذاكرة الداخليةاختيار بين 64 جيجابايت (مع 3 جيجابايت RAM) أو 128 جيجابايت (مع 4 جيجابايت RAM) eMMC 5.1
الشاشة6.74 بوصة IPS LCD بدقة HD+ (720×1600 بكسل) ومعدل تحديث 90Hz
الكاميرا الخلفية– 13 ميجابكسل (فتحة عدسة F/2.2) – 0.3 ميجابكسل (كاميرا إضافية)
الكاميرا الأمامية5 ميجابكسل (فتحة عدسة F/2.2)
البطارية5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقدرة 10 واط

مميزات هاتف Realme Note 50:

  1. تصميم أنيق: يأتي بتصميم شيك يشبه هواتف الآيفون.
  2. شاشة كبيرة وسلسة: شاشة 6.74 بوصة بمعدل تحديث 90Hz لتجربة مرئية ممتازة.
  3. بطارية قوية: بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الاستخدام اليومي.

عيوب هاتف Realme Note 50:

  1. دقة الشاشة HD+ فقط: الشاشة تأتي بدقة HD+، وقد يكون هذا محدودًا لبعض المستخدمين.
  2. ميزة Mini Capsule قد تحتاج للتطوير: تحتاج ميزة Mini Capsule للتفاعل مع تطبيقات وإشعارات أكثر.

ريلمي نوت 50 يقدم نفسه كخيار هاتف ذكي ميسور التكلفة وغني بالميزات في فئة الميزانية، بفضل شاشته الرائعة وأدائه الفعّال وعمر البطارية الموثوق به، يلبي احتياجات المستخدمين الذين يقدرون الأداء الوظيفي والقدرة على تحمل التكاليف، هذا الهاتف يعتبر خيارًا جيدًا لمن يبحث عن هاتف اقتصادي مع مواصفات مقبولة.

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معلومات الكاتب
bdalhady

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