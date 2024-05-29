هتستمتع بـ جاتا سان اندرس زي ما أنت عاوز! شفرات جديدة 2024 هتخليك تتحكم في كل حاجة!

في الآونة الأخيرة يتساءل اللاعبين عن شفرات لعبة جاتا سان اندرس بإضافات جديدة 2024، حيث تعتبر هذه الإضافات المميزة من أهم المزايا التي تجعل تجربة اللاعبين أكثر متعة وتشويق، بالإضافة إلى أن تلك الشفرات تعمل بشكل أساسي على تحسين الأداء في اللعبة، وسوف نعرض لكم جميع المعلومات الخاصة بهذه الشفرات وكيفية الحصول عليها وما إلى ذلك خلال السطور القادمة.

ما هي شفرات لعبة جاتا سان اندرس؟

يمكنك الاستمتاع باللعبة من خلال شفرات لعبة جاتا سان اندرس بإضافات جديدة 2024، التي قامت اللعبة بتوفيرها، وسوف نذكر بعض الشفرات الهامة فيما يلي:

أولًا شفرة جعل طائرتك نفاثة ROCKETMAN.

وأيضًا شفرة الصحة الأبدية BAGUVIX.

كذلك شفرة السيارة الغير مرئية WHEELSONLYPLEASE.

بالإضافة إلى شفرة الأسلحة المتطورة LXGIWYL.

بينما شفرة زيادة سرعة الجري هي RUN_FAST.

كذلك شفرة تقليل المستويات المطلوبة POLICE_DECREASE.

وأيضًا شفرة كافة الأسلحة WEAPON_ALL.

أما بالنسبة إلى شقرة قتل المُشاة فتكون KILL_ALL_NEARBY_PEDS.

بالإضافة إلى شفر القفز SUPER_JUMP.

وأخيرًا شفرة الرقص BOOGIE.

طريقة الحصول على الشفرات في اللعبة

يمكن الحصول على شفرات لعبة جاتا سان اندرس بإضافات جديدة 2024، بكل سهولة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي: