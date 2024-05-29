أعرفها الان.. كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أثارت الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، ضجة كبيرة في العديد من المحافظات العراقية، وأصبح الكثير من المستفيدين يتساءلون بشكل متكرر عن موعد صدور هذه الوجبة، إلا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أكد بأنها سيتم العمل على إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمادية الخاصة بهذه الوجبة، في سبيل أن يتم الإعلان عنها بأقرب وقت، لكن إلى الأن لم تُصدر الوجبة السابعة، ويمكنك الإطلاع فقط عن باقي الوجبات التي صدرت من قبل حكومة العراق.

ما هي الرعاية الاجتماعية في العراق؟

الرعاية الاجتماعية، برنامج مادي مقدم إلى شريحة كبيرة من المواطنين الأكثر احتياجًا والأقل دخلاً بما يوفر لهم دعمًا ماديًا كل شهر، لكن في الوقت الحالي لتم تُصدر الوجبة التي عليها الدور، ويعود ذلك إلى دخول عدد كبير من المواطنين في سبيل الحصول على هذا الدعم، بالإضافة إلى عدم اكتفاء التمويل اللازم توزيعه عليهم، ولذا فمن المتوقع أن يتم العمل على ظهورها في أقرب وقت حتى يتعرف عليها الجميع.

خطوات استخراج كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية

أما عن خطوات القيام بإستخراج كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبات التي صدرت داخل محافظات العراق، يُرجى اتباع الأتي:-

الذهاب لمنصة مظلتي الرسمية عبر الإنترنت.

بعد ذلك يمكنك تسجيل الدخول فيما بعد.

القيام بإختيار الوجبة التي عليها الدور.

ليتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المستفيد.

الضغط على زر “بحث”.

وعند ذلك ستقوم بتنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية

وجاءت أبرز شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية، والحصول على الدعم المقدم لجميع المواطنين المتقدمين داخل الدولة، وفقًا لما يلي:-