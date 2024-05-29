نتائج الثالث ظهرت؟.. رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق

لم يتبق سوى أيام قليلة على انتهاء امتحانات الثالث المتوسط الدور الأول في مختلف محافظات العراق، لتبدأ بعدها مباشرة أعمال التصحيح والمراجعة الدائمة التي تشمل كافة أوراق الإمتحانات على مستوى الدولة، بالإضافة إلى أن هذه المرحلة من أهم المراحل الدراسية التي يمر بها العديد من الطلبة والطالبات في العراق، إلا أن وزارة التربية العراقية تولي إهتمامًا كبيرًا بهذه المرحلة والعمل على تهيئة المناخ الملائم أمام جميع الطلاب أثناء فترة الإمتحانات.

اعتماد نتائج الثالث المتوسط دور الأول

فور الإنتهاء من امتحانات الثالث المتوسط الدور الأول في العراق، يتم العمل على بدء أعمال التصحيح والمراجعة الواضحة والصحيحة لجميع أوراق الإمتحانات على مستوى محافظات العراق، والعمل بعدها على رصد الدرجات التي تكون بكل دقة وإحكام، على أن يتم مراجعة الدرجات أكثر مرة للتأكد من صحتها، وتُصبح المرحلة الأخيرة التي تكون فيها اعتماد النتائج للجميع، على أن يتم رفعها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية بعد ذلك.

خطوات استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط

وجاءت أبرز خطوات الإستعلام عن كشوفات نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق، وفقًا للأتي:-