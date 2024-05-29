“ظهرت هسة” اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الأخيرة 2024 جميع محافظات العراق

تعد خدمة نقل النفوس من أكثر الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها مؤخرًا من قبل وزارة الداخلية العراق، في سبيل القيام بالتعديل على البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بالمواطنين، ولذلك لمن يرغبون في الإنتقال من محافظة إلى أخرى، على أن يتم صدور الأسماء المعنية في هيئة وجبات يتم العمل على رفعها عبر بوابة المواطن الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة، ويمكن الإطلاع على هذه الوجبات كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

الإستعلام عن اسماء المقبولين في نقل النفوس

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استخراج كشوفات المقبولين في وجبات نقل النفوس داخل محافظات العراق، كما يأتي:-

أن يتم الذهاب إلى بوابة المواطن الإلكترونية.

بعدها يتم تسجيل الدخول إلى صفحة الوجبات.

اختيار الوجبة التي عليها الدور والصادرة من قبل الوزارة.

على أن يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم في الخانات الخاصة بذلك.

الضغط على زر “تنزيل”.

لتتمكن في النهاية من استخراج كافة الكشوفات الخاصة بالمقبولين فيها.

مستندات التقديم في نفل النفوس

أما عن مستندات القبول في خدمة نقل النفوس التي تم إطلاقها من قبل وزارة الداخلية العراقية في مختلف المحافظات، فهي كالأتي:-