ما هي خطوات التسجيل في منحة 300 دينار والشروط المطلوبة

رابط التسجيل في منحة الـ 300 دينار والتي تقوم الحكومة التونسية بتخصيصها للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والظروف المعيشية الصعبة ويتم منح هذه المبالغ المالية شهريًا لدعم المواطنين ذوي الدخل المنخفض ويأتي هذا الدعم ضمن خطة الحكومة التونسية لمساعدة المواطنين في التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهونها.

التسجيل في منحة 300 دينار

تطلق الحكومة التونسية برنامج منحة 300 دينار لدعم الأسر الفقيرة والأقل دخلاً، والذي يساعد الكثير من المواطنين. للتسجيل في هذا البرنامج، يجب على الراغبين اتباع الخطوات التالية:

أولاً، زيارة منصة الجمهورية التونسية على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية.

ثم تسجيل الدخول باستخدام رقم بطاقة التعريف الوطنية وكلمة المرور.

في حال عدم وجود حساب انقر على زر التسجيل وابدأ بتعبئة البيانات المطلوبة لإتمام التسجيل.

بعد الدخول، اختر منحة 300 دينار من القائمة الرئيسية ثم قم بإدخال بياناتك الشخصية في النافذة المخصصة.

تأكد من صحة البيانات، ثم انقر على زر الحفظ وأرسل الطلب.

سيتم مراجعة طلبك للتأكد من أنك مؤهل للمنحة، وسيقوم المسؤولون بالتواصل معك بخصوص الموافقة أو الرفض.

شروط منحة 300 دينار تونس

تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس منحة بقيمة 300 دينار للمواطنين الذين يواجهون صعوبات مالية، بشرط استيفاء الشروط التالية: