لا تفوت الفرصة! سارع بالتسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024.. إليك كل الخطوات والمستندات هنا!

تقوم الوزارة المعنية في الجزائر بالاستعداد للإعلان عن كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 والمستندات المطلوبة، من خلال الموقع الذي قامت بتسجيله لهذا البرنامج في الأيام القادمة، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من عملية تسليم الأشخاص المستفيدين من سكنات 1 وأيضًا 2، كما أن وزير السكن محمد طارق بلعريبي قد عقد لقاء صحفي وضح به المستجدات الخاصة بهذا المشروع وموعد استقبال الطلبات وما إلى ذلك، وسوف نعرض لكم أم ما يخص المشروع خلال مقالنا.

كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024

إذا كنت تريد التعرف على كيفية التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 والمستندات المطلوبة، فيجب عليك تنفيذ الخطوات التالية:

أولًا يتم الدخول إلى موقع وزارة العدل الجزائرية.

ثم يتم تسجيل الدخول من خلال الاسم وكلمة المرور.

بعدها تقوم بالضغط على كلمة التسجيل في سكنات عدل

ثم حدد الولاية الجزائرية.

بعد ذلك يتم إضافة بعض البيانات وتعبئة الاستمارة الإلكترونية.

كذلك يجب إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

وأخيرًا يتم الضغط على كلمة تسجيل.

المستندات المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3

هناك بعض الأوراق التي يجب إرفاقها عند التقديم في برنامج سكنات عدل 3 حتى تتمكن من القبول في البرنامج، وسوف نوضح هذه الوثائق فيما يلي: