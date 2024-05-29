مش هتاخد تموين تاني.. وقف بطاقة التموين نهائيا عن هذه الفئات من المواطنين.. كارثة لو انت منهم

تعد هناك ظروف تستدعي تعليق توزيع السلع التموينية، وفقا للتوضيحات المقدمة من قبل الدكتورة شيماء عسكر، المديرة الإدارية للبطاقات التموينية في الشرقية، وأشارت إلى وجود فئات معينة يتم فحصها بدقة، بالإضافة إلى تعليق توزيع البطاقات لـ 13 فئة، بهدف تحقيق المساواة الاجتماعية، ومنعها من الاستفادة من السلع التموينية يعزى هذا الإجراء إلى أن هذه الفئات لا تستحق الدعم على الرغم من تلقيها مخصصات الخبز فقط.

وقف بطاقة التموين

أشارت مديرة إدارة البطاقات التموينية، إلى أن البطاقات التموينية سوف تتوقف عن صرفها لبعض الفئات، بغرض تحقيق العدالة الاجتماعية ومنع تلك الفئات غير المستحقة من الحصول على السلع المدعمة وفي الوقت ذاته، سوف يظل الحصول على الخبز متاحا لهم، تعتبر بطاقة التموين أحد الأمور الأساسية بالنسبة للعديد من الأسر، حيث يمكن أن توفر لهم تكاليف شراء السلع الأساسية بأسعار معقولة من المحلات والأسواق ومع ذلك، قد تكون هناك حالات استثنائية لبعض الفئات التي قد لا تستحق الدعم التمويني، مما يؤدي إلى إيقاف صرف البطاقات التموينية لهم.

حالات وقف بطاقة التموين

تقرر إلغاء استحقاق المواطن لبطاقات التموين في الحالات التالية: