ضد الحظر.. تحديث واتساب جي بي اضافات جديدة قوية … سابق الجميع في معرفتها

يريد عدد من مستخدمي برنامج الواتساب التعرف على تحديث واتساب جي بي فهو من النسخ التي يستخدمها عدد كبير من الأفراد في الكثير من الأماكن، وهذا لأنه يحتوي على أفضل الخصائص التي لا توجد داخل الواتساب الأصلي الذي لا يقدمها إلى مستخدمه، ويستفيد مستخدمي جي بي منها بشكل دائم، لذلك يوجد طريقة محددة يسهل من خلال تحديث الواتساب دون التعرض إلى أي مشكلة، ومن خلال مقالنا نتعرف على تلك الخطوات، وغيرها من التفاصيل بشكل مفصل.

تحديث واتساب جي بي

يعد تحديث واتساب جي بي من التحديثات التي يلجأ إليها جميع مستخدمي البرنامج كل فترة، حيث إن الإصدارات الجديدة من التطبيق تحمل الكثير من الخصائص التي يتم الاستفادة منها في جميع الأوقات، حيث يتم الحصول على هذا التحديث من خلال عدة خطوات، والتي تكون كما يلي:

افتح تطبيق جوجل كروم الذي يتوفر على جهاز الهاتف الخاص بك.

قم بالبحث عن آخر إصدار لتطبيق الواتساب جي بي.

يتم الضغط على زر البحث.

عند الوصول إلى التطبيق يتم الضغط على زر التحديث.

انتظر حتى انتهاء عملية التحديث بشكل كامل تمتع بكافة الخصائص التي تتواجد داخل البرنامج.

خصائص تطبيق واتساب جي بي

يضم التطبيق عدد كبير من الخصائص المتنوعة التي يتمتع بها جميع المستخدمين، حيث يتمتع بها الجميع بشكل دائم، ومن أهم تلك الخصائص تكون كما يلي: