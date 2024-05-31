مرتب فوق الـ 10,000 بواكي وشوية.. وظائف خالية اليوم من وزارة القوي العاملة موجودة في أكثر من 19 محافظة ولكن هذه الشروط

يبحث قطاع كبير من الشباب الخريجين الراغبين في الحصول على فرصة عمل عن وظائف خالية اليوم، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الشباب، ومن ثم فقد وفرت وزارة الزراعة مجموعة من الوظائف على أن ينتهي التقديم فيها يوم 8 من شهر يونيو المقبل، ونوهت الوزارة أن يتم تقديم المستندات المؤهلة للوظيفة إلى إدارة التعبئة والاختيار، مبنى استصلاح الأراضى، كما تم الإعلان أيضا عن وظائف خالية بمحافظة القليوبية، وسنقوم بعرض كافة التفاصيل الخاصة بهذه الوظائف خلال سطور المقال التالي فتابعوا معنا.

وظائف خالية اليوم بوزارة الزراعة

تم الاعلان من قبل وزارة الزراعة عن وظائف خالية اليوم، تتمثل هذه الوظائف في مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، ولكن يجب أن يتوفر لدى المتقدم الشروط التالية:

إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة.

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال.

ويتمتع بخبرة فنية تخصصية لا تقل عن خمس سنوات.

أن يتسم المتقدم بحسن السلوك وألا يكون قد سبق إدانته في محاكمة تأديبية أو قضائية.

وظائف خالية اليوم في محافظة القليوبية

تم الاعلان من قبل محافظ القليوبية عن وظائف خالية اليوم، وتتمثل هذه الوظائف في وظائف مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بديوان عام محافظة القليوبية، ويتم التقديم في هذه الوظائف بدءاً من اليوم وحتى يوم 27 يونيو، وتقدم الطلبات إلى الأمانة الفنية للقيادات بديوان عام المحافظة، كما أكدت الوزارة على أنه لم يتم الالتفات إلى الطلبات المقدمة في البريد، وتتمثل المستندات المطلوبة للتقديم في هذه الوظائف في الآتي: