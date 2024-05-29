زيادة سعر رغيف الخبز المدعم لهذا السعر الجديد + وقف صرف التموين والخبز عن هؤلاء.. شوف وصلت لكام!!

تساؤلات كثيرة حول زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، حيث أعلن عن رفع سعر الخبز إلى 20 قرشا بدلا من 5 قروش بداية من شهر يونيو المقبل، حيث تمت مناقشة عددا من الملفات الهامة على رأسها زيادة حوكمة الدعم التمويني لتقليل الأعباء المالية على الدولة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين.

زيادة سعر رغيف الخبز المدعم

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي اليوم الأربعاء رفع سعر الخبز المدعم ليكون 20 قرشا بداية من يوم السبت القادم الموافق 1 يونيو 2024، وأكد على أن سعر الخبز لم يحرك ساكنا منذ أكثر من 30 عاما على الرغم من تضاعف سعره خلال هذه الفترة، وأشار إلى أن التكلفة الفعلية للرغيف الواحد على الدولة تبلغ 1.25 جنيه في حين أنها تصل للمواطن بخمسة قروش فقط.

وأضاف إلى أن قيمة الدعم السنوية للخبز تصل إلى 120 مليار جنيه والانتاج المحلي يوميا يصل إلى 100 مليار رغيف، وأشار إلى أن الحكومة ستظل ملتزمة بالدعم للأسر المستحقة خاصة على السلع الأساسية.

رفع سعر رغيف العيش

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن سعر اردب القمح للفلاح يبلغ نحو 2000 جنيه وهو ما يقارب 13 ألف جنيه للطن الواحد وهذا ما أدي إلى رفع سعر الخبز المدعم، كما صرح بأن الدولة تتحمل. أكثر من 84% من التكلفة الفعلية للخبز مشيرا إلى أن هذه الزيادة ضرورية لارتفاع سعر القمح عالميا، وأضاف إلى أن عدد كبير من المواطنين يستخدمون العيش في غير موضعه مثل العلف أو تجفيفه ثم بيعه، ومع ذلك فقد أكد المصيلحي أن الدولة سوف تواصل دعم السلع الأساسية للمواطن ومنظومة الخبز ستبقي كما هي رغم الزيادة، وصرح أن هذه الزيادة ستكون في مصلحة المواطن لضمان وصول الدعم إليه بأسعار مناسبة.

الفئات الممنوعة من الحصول على الخبز المدعم

على الرغم من زيادة سعر رغيف الخبز المدعم فهناك فئات لا يحصلون على العيش المدعم لضمان حصول المستحقين فقط عليه كما يلي:

من يتخطي راتبهم 9600 جنيه شهريا.

من تبلغ قيمة ضرائبهم السنوية نحو 100 ألف جنيه أو أكثر.

الأسر التي تدفع مصروفات دراسية لأطفالها أكثر من 20 ألف جنيه.

من يمتلكون أراضي زراعية بمساحة 10 أفدنة.

من لديهم المناصب العليا والرفيعة في الدولة.

الحاصلين على رواتب من التأمينات والمعاشات.

إيقاف بطاقة التموين عن هؤلاء الفئات

بعد التعرف على اسعار السلع التموينية لهذا الشهر، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الدعم المقدم من خلالها هو دعم خاص بفئات معينة يساندهم في معيشتهم، كما أكدت أيضا على إيقاف بطاقة التموين الخاصة بهذه الفئات