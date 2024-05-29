كل ما يخص.. تحديثات الواتساب الذهبي (ضد الحظر)اضافات جديدة قوية سابق الجميع في معرفتها

يتساءل عدد من الأفراد عن تحديثات الواتساب الذهبي التي تم إصدارها خلال الفترة الماضية، فمن المعروف أن الواتساب الذهبي يعد إحدى النسخ المعدلة من الواتساب الأصلي، ويحمل عدد من المزايا التي لا تتوفر داخل الواتساب العادي، حيث يتمتع مستخدمي البرنامج بجميع تلك المزايا في كافة الأوقات، وهو ما يجعل الجميع يرديون التعف على طريقة الحصول على التحديث الأخير للبرنامج، ومن خلال مقالنا نذكر لكم كافة التفاصيل.

تحديثات الواتساب الذهبي

يهتم الكثير من مستخدمي برنامج الواتس اب التعرف على آخر تحديثات الواتساب الذهبي فهي تحمل الكثير من الخصائص التي لم تكن موجودة من قبل، حيث يسهل على الجميع استخدام تلك الخصائص للاستفادة منها، والتي تكون كما يلي:

يسهل أن يتم تشغيل كافة أنواع التسجيلات بشكل تلقائي عند الضغط عليها لمرة واحدة.

كما يمكن أن تشاهد كافة الحالات المنشورة دون أن يعلم أصحابها.

يسهل أيضًا أن يتم تحديد الوقت الذي يتم فيه ارسال الرسالة.

يتم الحفاظ على أمان الحساب من خلال استخدام رمزًا أو باستخدام البصمة.

يمكن من خلال هذا التحديث إن يتم إرسال الملفات الكبيرة إلى جميع الأصدقاء.

يسهل أن يتم مشاركة كافة أنواع الصور وكذلك مقاطع الفيديو المتنوعة.

يحتوي التطبيق على الكثير من الثيمات المختلفة التي يمكن استخدامها في أي وقت ممكن.

عيوب استخدام الواتساب الذهبي

على الرغم من كافة الخصائص التي تتواجد داخل الواتساب الذهبي، إلا أنه أيضًا يختلف عن الواتساب الأصلي فهي يوجد به بعد العيوب، والتي تكون كما يلي: