هتغير حياتك 180 درجة.. شارك في مسابقة الحلم واكسب مليون دولار.. أرقام اشتراك فوري في مسابقة الحلم 2024 مصطفى الأغا

اشتهرت مسابقة الحلم في جميع أنحاء الوطن العربي وأحدثت ضجة كبيرة على جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حيث عملت المسابقة على استهداف أكبر عدد ممكن من المشاهدين والمتابعين في جميع دول الوطن العربي، وتتميز المسابقة بالمصداقية في منح جوائز مالية تصل إلى مليون دولار أمريكي، ويمكن لأي شخص أن يشترك في المسابقة بكل سهولة من خلال أرقام الاشتراك الفوري حيث خصصت المسابقة رقم لكل بلد، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أرقام وشروط الاشتراك في مسابقة الحلم.

أرقام الاشتراك الفوري في مسابقة الحلم في جميع الدول العربية

يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم بكل سهولة من خلال الأرقام المخصصة لكل دولة كالتالي:

السعودية: 75505.

مصر: 95458.

الأردن: 98880.

الكويت: 4141.

سوريا: 1555.

البحرين: 2770.

الإمارات: 5544.

العراق: 2266.

لبنان: 1111.

اليمن: 2622.

المغرب: 8881.

تونس: 8881.

ما هي شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024؟

هناك مجموعة من الشروط التي يجب استيفاءها عند الاشتراك في مسابقة الحلم وهي:

يجب أن يكون المشترك من دولة عربية.

أن يكون عمر المشترك أكبر من 18 عام.

يجب إرسال الرسالة النصية الخاصة بالمسابقة على الرقم المخصص للبلد الذي تعيش فيه.

ألا يكون للمشترك أي أقارب أو أصدقاء يعملون تبع البرنامج.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم والفوز بمليون دولار أمريكي

إن فرصة ربحك مليون دولار كبيرة، كل ما عليك هو الاشتراك في مسابقة الحلم، وإليك طريقة الاشتراك: