الآن ظهرت PDF.. نتائج السادس الابتدائي 2024 دور اول موقع وزارة التربية العراقية جميع المحافظات

نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق لعام 2024 الدور الأول، حيث تم الإعلان عنها في العديد من المحافظات العراقية خلال الأيام الماضية، وقامت وزارة التربية العراقية بالإعلان أن جميع الطلاب بإمكانهم الحصول على درجاتهم بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بدقة في محافظاتهم المختلفة، مثل الكرخ والرصافة والنجف وكربلاء وصلاح الدين وأربيل وواسط والسليمانية والأنبار وبابل، يمكن للطلاب الوصول إلى نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024 من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية نتائجنا، وملازمنا، من خلال الخطوات البسيطة والسهلة التالية.

نتائج السادس الابتدائي في العراق 2024 ترم أول:

من خلال الرابط الخاص بنتائج الصف السادس الابتدائي 2024 الدور الأول، يمكن للطلاب الاطلاع على كامل درجاتهم في جميع المواد الدراسية، وتم الإعلان عن هذه النتائج صباح يوم الأربعاء الماضي، ولكن لا يتم الإعلان عنها دفعة واحدة، بل بشكل تدريجي في مختلف المحافظات، وبعض المحافظات لا تزال في انتظار الإعلان عن النتائج، مثل البصرة وذي قار ونينوى، مما دفع الطلاب في تلك المناطق إلى حالة من القلق والتوتر في انتظار الإعلان عن نتائجهم في أقرب وقت ممكن، ويمكن للطلاب في جميع المحافظات الوصول إلى نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 الدور الأول من خلال الرابط الإلكتروني لموقع وزارة التربية العراقية.

رابط نتائج السادس الابتدائي دور اول 2024 فى العراق:

للحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 للدور الأول، يمكن للطلاب الدخول على موقع وزارة التربية العراقية أو موقع “نتائجنا“، ويتم اختيار نتائج السادس الابتدائي 2024، ثم تحديد الدور الأول، بعد ذلك، يتم اختيار المحافظة المطلوبة من القائمة المنسدلة، ثم يتم إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني بشكل صحيح عند الضغط على “عرض النتيجة”، ستظهر للطالب درجاته في جميع المواد على الفور.