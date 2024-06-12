“مميزات رهيبة وتجربة ممتعة“ تحميل واتس اب عمر الاحمر على أجهزة الأندرويد.. نزله مجانا 100%

Hossam تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“مميزات رهيبة وتجربة ممتعة“ تحميل واتس اب عمر الاحمر على أجهزة الأندرويد.. نزله مجانا 100%
واتس اب عمر الاحمر
  • إمكانية إجراء المكالمات الصوتية بشكل سريع وبسهولة تامة.
  • توافر العديد من النغمات كإشعارات للرسائل وتخصيصها.
  • تحديث التطبيق بشكل دوري وإضافة مميزات جديدة للمستخدمين.
  • مشاركة الرسائل مع الأصدقاء مثل الآيات القرآنية والأذكار.
  • إضافة خاصية الآلة الحاسبة التي يحتاج اليها الكثيرين.
  • توافر الكثير من الخيارات في إعدادات الخصوصية والحماية لمنع التطفل.
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Hossam

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