“ميدو ضرب لولو” استقبل تردد قناة وناسة على النايل سات وعرب سات وشاهدوا أفضل الأغاني المخصصة للأطفال

انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من المحطات الفضائية التي تقدم محتوى خاص بالأطفال، إلا أن هناك بعض المحطات التي تعرض محتواها دون رقابة، لذلك نجد أن بعض برامج ومسلسلات الأطفال تتضمن مشاهد غير لائقة أو كلمات غير مناسبة للعادات والتقاليد التي يعيشها المجتمع العربي، لذلك أصبح الأهل يبحثون عن القنوات التي تختار محتواها بحرص شديد وعناية كبيرة، ومن بين هذه القنوات لمع نجم قناة وناسة التي تقدم محتوى تعليمي وترفيهي جعل أولياء الأمور يثقون بها ويبحثون عن ترددها، وفي السطور القادمة نذكر لكم بيانات التردد الجديد لقناة وناسة للأطفال على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات.

استقبل تردد قناة وناسة الفضائية للأطفال

بعد أن أصبحت قناة وناسة من أشهر وأفضل القنوات الفضائية المتخصصة ببث محتوى يجذب الأطفال ويعود عليهم بالنفع والفائدة، فقد تزايدت عمليات البحث عن التردد الجديد للقناة، حيث تعمل إدارة وناسة على تجديد التردد كل فترة لعرض أغانيها وأناشيدها بجودة ممتازة ووضوح عالي للصوت والصورة، وبيانات تردد وناسة على نايل سات وعرب سات هي كالآتي في مقال اليوم.

حدث تردد قناة وناسة كيدز نايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

ضبط تردد قناة وناسة كيدز عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية تثبيت تردد وناسة للأطفال 2024