“توزيع 17 مليون دينار فوري مصرف الرافدين“.. مفاجأة سارة يعلنها “مصرف الرافدين” لهذه الفئات من الموظفين!!!

مصرف الرافدين، في إطار سعي الحكومة العراقية لتطوير الاقتصاد ومساعدة المواطنين على النهوض بمشروعاتهم الخاصة من أجل تحسين دخلهم ومجابهة غلاء الأسعار والتدهور المادي الذي يعاني منه قطاع كبير من الشعب، أطلقت الحكومة مبادرة تتيح للمواطن الحصول على قرض من مصرف الرافدين ثم سداده بطريقة ميسرة وبأقساط طويلة ومريحة لإعانة الشباب وعدم تحميلهم أعباء وضغوط إضافية، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال طريقة التقديم على قروض مصرف الرافدين والشروط المطلوبة.

التقديم على قروض مصرف الرافدين أتاحت الحكومة العراقية إمكانية التقديم على قروض مصرف الرافدين الكترونيا وذلك للتيسير على المواطنين وحرصا على راحتهم وعدم إهدارهم وقت وجهد كبيرين في الذهاب الى المصرف وتقديم الطلب واتباع إجراءات طويلة، وفيما يلي سنوضح لكم رابط التقديم والطريقة بالخطوات : الدخول الى الموقع الرسمي لمصرف الرافدين من خلال الضغط على هذا الرابط.

من قائمة “خدماتنا” ادخل الى “القروض” ثم حدد نوع القرض.

سيطلب منك تسجيل الدخول عبر ادخال بيانات الحساب الشخصي.

ادخل المبلغ الذي تريد اقتراضه، ثم اختر مدة الامهال التي ستقوم بالسداد خلالها.

بالأخير قم بإرسال الطلب وانتظر حتى يتم التواصل معك من قبل خدمة عملاء المصرف.