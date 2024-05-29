مفاجأة كبيرة في سعر رغيف العيش… قرارات هامه من الحكومة المصرية حول زيادة سعر رغيف العيش وموعد تطبيق الزيادة.. اعرف التفاصيل

في اخبار جديدة وعاجلة تخص رغيف العيش المصري، حيث أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمره الصحفي اليوم، عن قرار حكومي بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا ابتداء من بداية الشهر الجاري، يعتبر هذا القرار استمرار لسياسة الدعم، حيث تظل الدولة تقدم دعما بقيمة 105 قروش لكل رغيف، وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ملتزمة بضمان استدامة تقديم الدعم، مشيرا إلى أنه يتعين علينا البدء بتعديل بعض الأسعار والخدمات بشكل تدريجي وهادئ، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين المصريين، لذلك في مقال اليوم سوف نتعرف على تفاصيل هذا الخبر، وما هو الموعد المحدد لتطبيق هذه الزيادة التي اقرها رئيس الوزراء.

تكلفة رغيف العيش

وأوضح مجلس الوزراء مسألة هامة في إطار جهود التقشف، وهي تعديل دعم الخبز، مؤكد أن سعر الخبز المدعوم لم يتغير منذ أكثر من 30 عاما، وخلال هذه الفترة زاد سعره بشكل ملحوظ، مما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على الحكومة بشكل كبير.

ما هو الهدف من وراء هذا التغيير

كان الهدف الرئيسي هو تقليل هذا الدعم بشكل ملحوظ أن تكلفة رغيف الخبز للحكومة المصرية اليوم تبلغ جنيه وربع، في حين يتم بيعه بـ 5 قروش، مما يعني أن الحكومة تتحمل 120 قرش على كل رغيف، وبالنظر إلى معدل استهلاك الخبز السنوي البالغ حوالي 100 مليار رغيف، يتضح أن الدعم المقدم من الحكومة يبلغ أكثر من 120 مليار جنيه سنويا، ولذا كان من الضروري اتخاذ إجراءات لتقليل هذا الدعم.