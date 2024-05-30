“930.000 دينار فوري من الرافدين“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تعلن عن مفاجأة سارة بخصوص “الرواتب الجديدة” mof.gov.iq

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين، صدر مؤخرا قرار هام عن الحكومة العراقية أدخل السرور على قطاع عريض من الشعب العراقي حيث تم الإعلان عن رفع رواتب الموظفين بالمؤسسات الحكومية المختلفة وذلك لرفع المستوى المعيشي للمواطن وتحسين دخله ليكون كافيا لتلبية متطلباته واحتياجات أسرته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني بسببها الكثير من المواطنين، وسنقدم لكم اليوم من خلال مقالنا التالي رواتب الموظفين بعد الزيادة الأخيرة ورابط الاستعلام عن الرواتب الكترونيا.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين يتساءل الكثير من المستفيدين عن تفاصيل القرار الأخير الخاص بزيادة رواتب الموظفين والذي سيتم تطبيقه فورا بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء، وبالفعل أعلنت وزارة المالية العراقية عن بدء تنفيذ القرار وإضافة الزيادة الى الراتب الأساسي من الشهر القادم، ووفقا لبيان الوزارة ستصل نسبة الزيادة الى خمسين بالمائة وستختلف تبعا للدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف، وفي السطور التالية سنوضح لكم سلم الرواتب الجديد : يحصل موظف الدرجة الأولى بعد الزيادة المقررة على راتب يبلغ مليون ومائة الف دينار عراقي.

وموظف الدرجة الثامنة سيصبح راتبه الشهري بعد الزيادة الأخيرة حوالي 819 الف دينار عراقي.

وسيصرف موظف الدرجة التاسعة راتب قدره 727.5 الف دينار عراقي بعد الزيادة.

أما موظف الدرجة العاشرة فسيحصل بعد الزيادة على راتب قدره 650 الف دينار عراقي. الاستعلام عن رواتب الموظفين ولمعرفة كل ما يخص الراتب بعد الزيادة الأخيرة يمكن لأي موظف بالقطاع العام الاطلاع عن راتبه من خلال موقع وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين وذلك عبر اتباع الآتي : زيارة موقع وزارة المالية الالكتروني الرسمي بالضغط على هذا الرابط.

تسجيل الدخول الى الحساب الشخصي عبر ادخال الاسم وكلمة المرور.

من بين الخدمات المتاحة ادخل الى خدمة “الاستعلام عن الراتب.

في الخانات المخصصة اكتب البيانات المطلوبة واضغط على “استعلام”.