“930.000 دينار فوري من الرافدين“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تعلن عن مفاجأة سارة بخصوص “الرواتب الجديدة” mof.gov.iq

Mahmoud تاريخ النشر
“930.000 دينار فوري من الرافدين“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تعلن عن مفاجأة سارة بخصوص “الرواتب الجديدة” mof.gov.iq
وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين
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Mahmoud

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