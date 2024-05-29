اجمل اغاني الأطفال.. اضبطي تردد قناة طيور الجنة 2024 نايلسات وعربسات

قناة طيور الجنة، تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أهم القنوات الفضائية المتخصصة للأطفال على مدار سنوات طويلة فقد استطاعت منذ بداية إطلاقها وحتى الآن الحفاظ على نجاحها وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة من كافة الدول العربية، وقد جذبت اليها الأطفال بمختلف أعمارهم بفضل أغانيها الرائعة وكليباتها المتميزة التي يقوم بأدائها مجموعة من الأطفال المحبوبين، بالإضافة الى عرض القناة لبرامج الترفيهية حازت على اعجاب الجميع، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية المختلفة.
تردد قناة طيور الجنة 2024 نايلسات
مع بداية أجازة الصيف بدأ الكثير من الأباء والأمهات في البحث عن قناة طيور الجنة حيث يرغبون في استقبالها على أجهزتهم ليستمتع أبناءهم في قضاء وقتهم بمشاهدتها، وتحظى قناة طيور الجنة بشعبية جارفة ويجد فيها أولياء الأمور الأمان والثقة والراحة وهو ما لا يتوافر في الألعاب الالكترونية أو قنوات اليوتيوب التي أدمنها الأطفال في السنوات الأخيرة، ويمكنكم الآن ضبط قناة طيور الجنة على النايل سات عبر ادخال إعدادات التردد التالية :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11315
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
تردد قناة طيور الجنة عرب سات
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11274
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6