“طـــالــع نتيجتــك بالرقـم المدني ✅“ نتائج الصف الحادي عشر في الكويت 2024 وزارة التربية moe.edu.kw

سوف وضح لكم من خلال مقالنا طريقة الاستعلام عن نتائج الصف الحادي عشر في الكويت وهو واحد من الأسئلة الشائعة التي يتم التساؤل عنها بكثرة وهذا بعد أن انتهى جميع الطلاب من أداء الامتحانات والتي تمت تحت إشراف فريق مراقبين عالي الكفاءة، ووفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

نتائج الصف الحادي عشر في الكويت

وفقا لما صرحت عنه وزارة التربية والتعليم في الكويت أنه من المقرر الإعلان عن نتائج الصف الحادي عشر في الكويت يوم الخميس المقبل والذي يوافق 30 من مايو 2024 وذلك يخص كل من الشعبة الأدبية والشعبة العلمية، كما أوضحت أنه عقب الإعلان عن النتائج سوف تبدأ العطلة الصيفية والتي سوف تستمر حتى 3 شهور.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الحادي عشر في الكويت

يمكن لجميع طلاب مرحلة الصف الحادي عشر الاستعلام عن النتائج وهذا بعد أن يقوموا باتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم. بعد ذلك من قائمة الخدمات الإلكترونية يرجى التوجه إلى خيار نتائج الطلاب. بعد ذلك قم بتحديد العام الدراسي وهو 2024. يتطلب منك كتابة الرقم المدني واسم الطالب في الحقول المخصصة. ثم قم بتدوين الرقم التسلسليٍ أخيرا اضغط على زر عرض النتيجة.

توزيع درجات الصف الحادي عشر

تم توزيع الدرجات على النحو التالي: