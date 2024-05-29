“مبارك لكل الناجحين” رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من المواضيع الهامة التي تزيد عليها نسبة البحث خلال هذه الفترة وبعد أن تم انتهاء الامتحانات الخاصة بالشهادة الاعدادية الازهرية ولذلك قرر الازهر الشريف إطلاق رابط الكتروني للاستعلام عن الشهادة الاعدادية الازهرية وذلك تيسيرا علي الطلاب واولياء الامور واشخاص تبحث ايضا عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بالاسم او برقم الجلوس اليكم روابط المواقع الموثوق منها لنتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 يبحث ايضا

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية الترم الثاني

سوف يتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية 2024 بعد انتهاء عملية تصحيح كراسات الاجابات في بعض المعاهد الازهرية وسوف يتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية في خلال الايام القليلة القادمة لمعرفة النتائج.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الازهرية برقم الجلوس 2024

أتاح الازهر الشريف موقع الكتروني خاص به حتى يتمكن طلاب الشهادة الإعدادية من معرفة النتائج الخاصة بهم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

1- قم بالدخول علي الموقع الالكتروني الرسمي للأزهر الشريف.

2- قم بالضغط على أيقونة خدمات الأزهر الشريف.

3- قم باختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024.

4- قم بتحديد المنطقة التابع لها .

5- قم بإدخال رقم جلوسك.

6- قم بالضغط على إستعلام .

ثم قم بالانتظار قليلا الى ان يتم ظهور النتيجة.

توزيع الدرجات النهائية للشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024

قام الأزهر الشريف بتحديد مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، والذي كان مقسما إلى 245 درجة الترم الاول و 245 درجة للتيرم الثاني، ليكون المجموع الكلي للسنة الدراسية 490 درجة، والتي تم تقسيمها بين المواد على النحو التالي:-