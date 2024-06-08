لولو سرقها الحرامية.. تردد قناة وناسة نايل وعربسات بجودة عالية HD

واحد من الترددات التي يتم التساؤل عنها بكثرة هو تردد قناة وناسة وهي من القنوات التي يحبها جميع الأطفال حيث أنها تمتلك باقة مميزة من أغاني الأطفال، والجدير بالذكر أن إدارة القناة قامت بتغيير ترددها من أجل تحديث المحتوى الخاص بها وتقديم محتوى بجودة ودقة عالية على مدار اليوم وبشكل مجاني، وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا اليوم، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات استقبال القناة بكل سهولة.

تردد قناة وناسة

يجب العلم أن قناة وناسة لا تقوم فقط بعرض محتوى ترفيهي بل تحرص أيضا على عرض مجموعة من البرامج التعليمية لذلك ننصح جميع الآباء والأمهات باستقبال القناة وذلك بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11430.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة على القمر عرب سات

يمكنكم الآن استقبال قناة وناسة بكل سهولة وهذا بعد أن تقوم باستخدام التردد الجديد:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

أغاني قناة وناسة

أغنية لولو صارت شرطية.

أغنية عيد ميلاد شنو.

أغنية أنا عايزة ماما.

أغنية لولو ضاعت.

أغنية مين الي سرق الجزمة.

استقبل قناة وناسة على تلفازك الآن

يرجى اتباع الخطوات التالية من أجل استقبال قناة وناسة بكل سهولة: