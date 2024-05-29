100 جنية زيادة في الزيت والسكر لكن بشروط.. انباء سارة بعد ارتفاع الخبز من وزارة التموين

لازالت تساؤلات كثيرة حول كيفية اضافة المواليد علي بطاقة التموين، حيث أكدت وزارة التموين في وقت سابق أنه يحق للمواطنين من فئات محددة إضافة أبنائهم غير المقيدين على بطاقة التموين وفقا لشروط محددة، ويأتي هذا من أجل تقديم الحكومة الدعم للفئات الأكثر احتياجاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ونقدم اليكم خلال سطور التقرير خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين.

شروط اضافة المواليد علي بطاقة التموين

أقرت وزارة التموين بأنه يسمح للمواطنين إضافة أبنائهم غير المقيدين بالدعم على بطاقة التموين نظرا لكثرة الطلبات المقدمة إلى مكاتب ومديريات التموين، ويكون ذلك وفق شروط محددة كما يلي:

الحد الأقصى للأفراد المقيدين على البطاقة هو 4 أفراد (الأب، الأم، 2 من الأبناء).

كما يمكن أن تكون البطاقة تضم ثلاثة أفراد فقط ويضاف لها فرد آخر.

السن المطلوب لإضافة المواليد على البطاقة هو 4 سنوات فيما فوق ولا يقل عن ذلك.

الدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين يجب أن يقل عن الحد الأدنى للأجور.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

أكدت وزارة التموين على استقبال الطلبات المقدمة من الفئات المستحقة فقط لاضافة أبنائهم على البطاقة والتي تتمثل فيما يلي:

مستحقي معاش تكافل وكرامة.

مستحقي معاش التضامن الاجتماعي.

حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

أبناء الشهداء وزوجاتهم.

أبناء الأسر البديلة.

خطوات تسجيل المواليد على بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين إمكانية اضافة المواليد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية للتسهيل على المواطنين في خطوات بسيطة كما يلي:

التوجه إلى بوابة مصر الرقمية. النقر على أيقونة التموين ثم اختيار إضافة الأبناء غير المقيدين. تسجيل رقم الهاتف ثم الرقم السري وكتابة الاسم الأول للأم (الوالدة). الضغط على خيار إضافة أفراد اسرتي غير المقيدين على البطاقة. تدوين اسم الطفل رباعيا وإدخال الرقم القومي الخاص به من شهادة الميلاد. تحديد صلة القرابة للطفل ثم اختيار (ضم الأبناء). الضغط على أيقونة (إضافة).

زيادة سعر رغيف الخبز المدعم اليوم

بعد استمرار سعر رغيف الخبز على 5 قروش لمدة أكثر من 30 سنة، قامالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإعلان اليوم عن القرارالذي اتخذته الحكومة برفع قيمة رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرش بداية منالشهر، مؤكدا أن الحكومة المصرية تتحمل أقصى قدر ممكن، ولكن الآنيتوجب رفع بعض السلع حتى تستطيع الحكومة الاستمرار في تقديم الدعم.