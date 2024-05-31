“مهمات جاتا GTA“ تنفيذ مهمة الكلب شوب ومتجر المجوهرات || اسولت كارباين

تنفيذ مهمات جاتا وهذا ما يتساءل عنه عدد كبير من اللاعبين حيث أنه يجب على اللاعب تنفيذ تلك المهمات وذلك من أجل تخطي الجولات والنجاح فيها، لعبة جاتا من الألعاب التي لديها شعبية يقوم بتحميلها الكثير من الأشخاص من مختلف الدول، ومن أكثر المميزات التي تقدمها اللعبة هو أنه يمكن للاعب اللعب بشكل فردي أو جماعي كما أنه يمكن تحميلها على مختلف الأجهزة، وهذا ما سنقدمه لكم اليوم.

تنفيذ مهمات جاتا

سوف نوضح لكم في السطور التالية عدد من مهمات جاتا التي يجب على اللاعب إتمامها عند اللعب ومنها:

مهمة شوب

في تلك المهمة يقابل فرانكلين صديقه لامار في منزله ويقومون بالذهاب بالسيارة من أجل إتمام مهمة ما مطلوبة منهم وهما في الطريق سوف يعرفان بأن دي تعرض لحادث وسوف يصل له فرانكلين باستخدام حاسة الشم لدى الكلب شوب.

مهم الامتداد الطويل

وهي واحد من مهمات جاتا التي يتطلب من اللاعب تنفيذها وفيها يقوم لامار بإخبار فرانكلين بأن ستريتش قد خرج من السجن وسوف يذهبان لهم من أجل التخطيط لعملية سطو جديدة وسوف تنتهي بقتل ستريتش برصاصة في رأسه وسوف تحضر الشرطة.

مهمة طلب صداقة

وفي تلك المهمة سوف يلتقي مايكل مع رفيقه ليستر وسوف يخططان لتلغيم شركة وقتل رئيسها الذي تسبب في خسارتها.

مهمة متجر المجوهرات

وفيا يذهب كل من مايكل وليستر من أجل فحص المتجر والسيطرة على كاميرات المراقبة وذلك من أجل السطو عليه ومساعدة مايكل في تسديد دينه.

مهمة اسولت كارباين

في تلك المهمة سوف يقوم مايكل بسرقة سيارة اسولت كارباين من أجل استخدامها في عملية سطو جديدة.