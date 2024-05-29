“eccp.poste.dz” خطوات طلب البطاقة الذهبية 2024 بالجزائر الهيئة الرسمية للبريد

طلب البطاقة الذهبية، يتمتع صاحب البطاقة الذهبية في الجزائر بالعديد من الامتيازات الخاصة التي تسهل عليه القيام بالكثير من الاجراءات الرسمية المختلفة وبالتالي ضمان راحته وتوفير وقته وجهوده، لذا يسعى الكثيرون لاستخراج البطاقة الذهبية والاستفادة مما تتيحه من خدمات، وقد أعلنت هيئة البريد الجزائرية عن إمكانية التقدم بطلب البطاقة عبر الانترنت للحصول عليها بأسهل طريقة وفي أسرع وقت، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال كيفية طلب البطاقة الذهبية والشروط اللازمة لاستخراجها.

خطوات طلب البطاقة الذهبية 2024 بالجزائر للتيسير على المواطنين أطلقت هيئة البريد الجزائري خدمة تمكن المستخدم من طلب البطاقة الذهبية الكترونيا عبر اتباع خطوات بسيطة ومن ثم الحصول عليها خلال مدة لا تتعدى الخمس أيام، وسنستعرض لكم فيما يلي خطوات طلب البطاقة الذهبية : الدخول الى خدمة البطاقة الذهبية على الموقع الرسمي لهيئة البريد عبر الضغط على هذا الرابط.

تسجيل الدخول الى الحساب الشخصي أو الضغط على “إنشاء حساب عبر الانترنت” إذا لم يكن لديك حساب بالموقع.

بعد الدخول الى حسابك حدد نوع البطاقة التي تريد استخراجها هل عادية أم بريميوم.

اقرأ الشروط والأحكام وحدد على الموافقة عليها.

قم بتعبئة نموذج الطلب عبر إدخال كافة البيانات اللازمة للتسجيل واضغط على “ارسال الطلب”.

سيتم الرد عليك برسالة تتضمن نجاح العملية وأنه سيتم التواصل معك من أجل استلام البطاقة. شروط طلب البطاقة الذهبية هناك عدد من الشروط التي حددتها هيئة البريد الجزائرية من أجل الحصول على البطاقة الذهبية، وجاءت الشروط على النحو التالي : أن يكون سن المتقدم 18 عاما فيما فوق.

أن يكون لديه حساب في البريد لا يقل عن 10 آلاف دينار.

تقديم المستندات اللازمة لاتمام الطلب.

سداد الرسوم المطلوبة مقابل الخدمة.