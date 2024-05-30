كيفية الحصول على كارت الخدمات المتكاملة خلال 35 يوما من التسجيل

أكد مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الإجتماعي، خليل محمد، على أن جميع المعاقين لهم حق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة خلال مدة 35 يوما من تاريخ التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، هذا الإجراء يأتي تماشيا مع التوجهات الحكومية لتسهيل تقديم الخدمات الضرورية للفئات المستحقة وتحسين جودة حياتهم.

كيفية التقديم للحصول علي بطاقة الخدمات المتكاملة

قام السيد خليل محمد بالتأكيد، أنه بإمكان أي شخص ذو إعاقة، بغض النظر عن نوعها أو شدتها، التقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وأوضح السيد خليل أن هناك عدة خطوات يجب اتباعها بهذا الصدد، للحصول على كارت الخدمات بشكل سهل:

قم بزيارة البوابة الرئيسية الإلكترونية للخدمات المتكاملة. قم بإدخال جميع البيانات الخاصة بك كمتقدم. قم بإرفاق جميع المستندات الرسمية المطلوبة، مثل صورة من بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية. بعد استكمال الخطوات السابقة، سيظهر رقم الطلب الذي قمت بإرساله أمامك على الشاشة فورا. في النهاية، انقر على خانة الحفظ لهذا الطلب. بعدها سيتم معالجة طلبك والتواصل معك بمزيد من التفاصيل.

أنواع الإعاقات المؤهلة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة